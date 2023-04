Alcaraz: "Ha sido un partido complicado con condiciones muy difíciles"

"Ante Davidovich no tengo que bajar la guardia y sí jugar al máximo"



BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que tuvo un "partido complicado" ante Roberto Bautista Agut (6-3 y 7-5) en los octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-70 Trofeo Conde de Godó, con unas condiciones de viento "muy difícils", pero se puso el "mono de trabajo" para ganar y medirse ahora al también español Alejandro Davidovich en cuartos de final.

"Partido complicado, al final las condiciones eran muy difíciles, mucho viento y rachas de un lado para otro. Difícil adaptarse. Pero a parte de esas dificultades hemos jugado a un gran nivel, muy contento de poder seguir vivo en el torneo", manifestó en rueda de prensa tras su partido.

Alcaraz aseguró que Bautista es un jugador "muy duro". "Parece que tiene un revés malo pero cuando te pones enfrente te das cuenta de que no lo es tanto. Y tiene una derecha muy, muy buena y tienes que jugar con ello. Parece que tienes el punto pero te devuelve siempre una más y encima difícil. Tienes que pelear los puntos, y cada punto contra él es una batalla y tienes que saber jugar contra él", señaló.

Debido al viente, tuvo que cambiar su estilo de juego o olvidarse de brillar. "Los primeros juegos quería hacer un juego brillante, pegarle fuerte y con 'winners'. Lo que hago normalmente. Pero con las condiciones de hoy, hay que saber jugar con ello. Cuando me ha hecho el 'break' he aceptado lo que estaba pasando, me he puesto el mono de trabajo, a pasar más bolas y trabajar más los puntos desde el fondo", argumentó.

En el segundo set llegó a ir 4-5 abajo, pero ahí tuvo claro qué hacer. "No hay que tener miedo, las dejadas e ir a la red me sale natural y tengo mucha confianza en ello. De fondo no me sentía del todo cómodo y tenía que hacer con lo que estoy cómodo. En los entrenamientos lo hago y luego me genera confianza hacerlo en el partido", se sinceró.

"Tienes que sentirte a gusto, no presionado. Hay que fluir y jugar a buen nivel en esos momentos (en que vas por debajo). Me centro en el juego, en hacerlo lo mejor posible, y a ver qué pasa", explicó, en este sentido.

De cara al partido de cuartos de final ante Davidovich, inédito, comentó que se conocen bien por los entrenamientos conjuntos. "Nunca he jugado contra él pero hemos entrenado muchas veces, muchos sets. Sabemos cómo jugamos, va a ser un partido muy bonito entre dos jóvenes que están jugando a un nivel muy alto. Vamos a disfrutar del partido, y a intentar dar nuestro mejor nivel", apeló.

"Si Davidovich está en cuartos es por algo, ha ganado a jugadores buenos y está jugando a gran nivel. Está parecido su nivel al de Roberto Bautista, son dos grandes jugadores así que no tengo que bajar la guardia y sí jugar a máximo nivel", ahondó al respecto.

Además, no se mete presión extra por intentar revalidar el título en Barcelona. "Este torneo tienes grandes jugadores, y cada partido es un mundo y puedes perder con cualquier jugador. No puedes dar por ganado ningún partido. Intento dar mi mejor nivel para llegar a la final y ganar pero estoy dando en cada partido mi mejor nivel", señaló.