Alcaraz - Sinner, final del US Open: Hora y dónde ver por televisión

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este domingo (20.00 hora peninsular española) al italiano Jannik Sinner en la final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada sobre pista dura, en el que será el tercer duelo entre ambos tenistas con un 'grande' en juego en este 2025, además de que tener como premio el número uno que actualmente ostenta el de San Cándido.

La Arthur Ashe de Nueva York acoge el duelo entre los dos mejores tenistas del momento, y con un botín muy jugoso para ambos. Alcaraz, actual número dos del mundo, ambiciona el sexto 'grande' de su carrera, el segundo US Open, y un número uno que es propiedad desde junio de 2024 de Sinner, que defiende corona en este Abierto de Estados Unidos y podría igualar al murciano con cinco 'Grand Slams' en su palmarés.

HORA Y DÓNDE VER

La final del Abierto de Estados Unidos que enfrenta al español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, y el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, en la pista Arthur Ashe se disputará a partir de las 20.00 horas. Un partido que se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar Deportes 2.

CARA A CARA

La final en el US Open será la quinta final que disputen entre ambos este curso. Hasta el momento, el balance es de tres victorias para Alcaraz --Roma, Roland Garros y Cincinnati-- y una para Sinner --Wimbledon--. En el cómputo general, el murciano ha derrotado al italiano en nueve ocasiones por las cinco del de San Cándido.