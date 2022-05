Alcaraz: "Yo soy el nuevo y Rafa es Rafa"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que su choque contra Rafa Nadal en cuartos de final del Mutua Madrid Open será "especial", aunque tratará de no pensarlo mucho, de gestionar "nervios" y "emociones" para vencer al "mejor de la historia".

"Yo voy a decir lo contrario. Él es uno de los mejores de la historia, el mejor en tierra, por más que él no esté en forma, hay que tomarlo siempre como el favorito, ha ganado aquí cinco veces. Yo soy el nuevo, el que no tiene que tener la presión al jugar contra uno de los mejores de la historia", dijo en rueda de prensa, después de que Nadal diera el favoritismo a Alcaraz por su mejor dinámica.

El murciano atendió a los medios cerca de las 12 de la noche, después de su victoria en tres sets sobre el británico Cameron Norrie, pensando ya en Nadal. "Voy a darlo todo, mostrar mi mejor versión. Yo sueño y peleo por ser el mejor, para ser el mejor hay que ganarle al mejor, estoy preparado para tomar ese reto", afirmó.

Un año después del primer capítulo entre ambos celebrado en Madrid, el murciano reconoce su crecimiento. "Recuerdo decir que había que jugar ese partido, y me ayudó a ver lo lejos que estaba. Salí muy nervioso, no supe controlarme, ahora soy un jugador totalmente diferente, capaz de manejar las emociones y los momentos del partido", apuntó, antes de valorar el apoyo de la grada.

"Me estoy ganando mi camino, me siento muy contento por la manera que el público me está animando. Rafa es Rafa, y más aquí en España, a Rafa lo conoce más gente, espero que haya una pequeña parte que vaya conmigo pero voy a estar preparado para saber que el público irá más con él", confesó, contento este jueves con su reacción ante Norrie después de perder el segundo set.

"Es difícil jugar contra Rafa, para todos los jugadores. Yo voy a pensar en mí, en los momentos difíciles va a pesar el momento, pero voy a intentar no pensar en ello, que es un rival normal, quitarme los nervios y mostrar mi nivel, estar suelto, mostrarle a Rafa que no estoy nervioso. Es un partido especial, jugar con Rafa es muy bonito, pero voy a intentar pensar que es un partido más", terminó.