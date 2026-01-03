Alexander Zverev se muestra confiado para 2026 tras su "punto de inflexión" en el último Wimbledon

Archivo - Alexander Zverev, durante un partido. - Laurent Lairys/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

SÍDNEY (AUSTRALIA), 3 Ene. (dpa/EP) -

El tenista alemán Alexander Zverev, de 28 años, mira con optimismo el inicio de la nueva temporada tras reconocer que su derrota en la primera ronda del torneo de Wimbledon del pasado año, contra el francés Arthur Rinderknech, fue una "especie de punto de inflexión".

"En cierto modo me ayudó porque me ha permitido empezar de nuevo", declaró Zverev este sábado en rueda de prensa, antes del partido inaugural del equipo alemán en la United Cup, que se está celebrando estos días en la ciudad australiana de Sídney.

Tras esa derrota ante Rinderknech sobre la hierba londinense en el tercer 'Grand Slam' del año, Zverev causó revuelo con sus declaraciones al referirse a su soledad, a problemas de salud mental y a falta de motivación. Más tarde, informó de que había buscado ayuda profesional. Además, también sufrió molestias físicas en 2025 de manera repetida.

"Por supuesto, no ha sido la temporada que quería. No he conseguido los títulos que me había propuesto, sobre todo los grandes", valoró el jugador hamburgués sobre su desempeño durante el curso pasado.

Sin embargo, Zverev se mostró "orgulloso" por haber terminado el año en el tercer puesto del ranking mundial, aunque admitiendo la distancia que le separa del español Carlos Alcaraz y del italiano Jannik Sinner, respectivamente números 1 y 2 de ese listado de la ATP. "Tengo mucho que recuperar, pero el resto también", opinó al respecto.

El jugador teutón también dijo que aprovechará su participación en la United Cup, competición por equipos mixtos, para prepararse de cara al Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que en breve empezará en Melbourne. Sinner y Alcaraz no participan en la United Cup.

"Algunos chicos, como Jannik y Carlos, pueden simplemente aparecer en el Abierto de Australia y jugar al tenis de forma espectacular desde el primer momento. A veces me siento más como un motor diésel que necesita tiempo para ponerse en marcha. En algún momento acabo jugando bien al tenis. Por eso tengo que jugar torneos de preparación", zanjó Zverev.