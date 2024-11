Anabel Medina se despide como capitana de la BJKC: "Es el momento, también las jugadoras necesitan caras nuevas"

Anabel Medina, head coach of Spain, gesture during tennis match between Spain and Poland during The Billie Jean King Cup at Martin Carpena Pavilion stadium on November 15, 2024, in Malaga, Spain

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La extenista española Anabel Medina ha confirmado este viernes su adiós a la capitanía del equipo español de Billie Jean King Cup (BJKC), tras perder por 0-2 ante Polonia en octavos de final dentro de las Finales que se disputan en Málaga, subrayando que "es el momento" de dejar ese cargo porque "también las jugadoras necesitan caras nuevas".

"Creo que es el momento, creo que también las jugadoras necesitan caras nuevas, necesitan un aire fresco porque al final yo he trabajado siempre desde lo más profundo de mi corazón, pero todo tiene sus etapas y creo que es el momento idóneo para poner este punto y final", dijo Medina ante los micrófonos de Movistar Plus+.

Además, abogó por "dejar que otras capitanas vengan, que el tenis español tiene muchísimas jugadoras como Carla [Suárez], Garbiñe [Muguruza]...". "Muchísimas jugadoras que podrían hacer perfectamente lo que he hecho yo y seguir peleando por lo que yo lo he intentado pelear, que es por volver a levantar esta copa, que nos está costando un poquito pero que seguro que España volverá a levantarla", añadió.

"Es un día rarito porque al final pues lo que quieres es ganar. Creo que hemos estado muy cerca pero a la vez muy lejos. En el sentido de que sobre el marcador es un 2-0, que puede ser como un correctivo demasiado duro cuando en realidad los partidos han sido mucho más cercanos de lo que ha mostrado el marcador", opinó la todavía capitana.

"Nos da penita acabar así tan rápido, pero yo me quedo con el trabajo que se ha hecho esta semana. Ha sido muy bueno, las chicas han trabajado muy bien, han trabajado muy intenso, se han preparado muy bien y realmente lo único que hay que hacer es felicitar a Polonia, que lo ha hecho muy bien. Y la verdad es que creo que nos ha tocado un rival que es para encontrárselo en una final", apuntó. "Era una primera ronda muy difícil y ahora habrá que seguir a Polonia, a ver qué hace en la competición porque creo que tiene muchas oportunidades", auguró.

Por otra parte, habló sobre planes de futuro. "La verdad es que he hecho ya muchas cosas y todas a la vez. Entonces yo creo que sí, me gusta mucho el tenis, siempre lo he disfrutado mucho. Ahora me tomaré un tiempo, pero sí que me gustaría estar envuelta en el mundo del tenis de alta competición. El volver al circuito, que no lo he podido hacer porque con la capitanía no podía compaginarlo, y a mí la alta competición me gusta. Si me surge la posibilidad de trabajar con alguien, yo creo que me veréis por los torneos", vaticinó al respecto.

Medina indicó que "la capitanía son ciclos". "Y yo he podido vivir dos ciclos olímpicos, hemos hecho un trabajo creo que muy bueno. Iniciamos la capitanía en el segundo Grupo Mundial, en el primer año no tuvimos la suerte de subir, pero en el segundo año lo conseguimos y durante todos estos años nos hemos clasificado para las Finales. A través de eso pues ha habido los dos ciclos olímpicos, este año hemos conseguido una medalla de bronce en los Juegos de París y yo creo que está bien", insisitó para defender su labor al frente del equipo.

De igual modo, recordó tiempos como jugadora en activo. "Siempre tenía un carácter fuerte pero lo que sí que era, era ultrapeleona. Es decir, peleaba cada partido, salía... Tuve una lesión muy grave en mi rodilla que la arrastré durante toda mi carrera y que me limitó para competir, pero yo intentaba, peleaba, luchaba, etc.", recalcó.

"Con la BJKC podría decir que era una jugadora muy comprometida, en muy poquitas ocasiones no participé y siempre sentí que representar a España era algo importantísimo, bonito y un privilegio. Entonces, para las siguientes generaciones, la importancia de representar a tu país y de darle importancia a la competición, el Campeonato del Mundo por equipo femenino, y hay que darle ese valor", afirmó.

Por último, se congratuló por disputar estas Finales en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. "Sobre todo aquí hemos tenido la suerte... No sé qué sucederá el año que viene, pero si se vuelve a jugar en casa, no todo el mundo tiene la suerte de ser anfitrión y disfrutarlo", concluyó la aún seleccionadora española.