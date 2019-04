Anabel Medina: "Muguruza y Suárez tienen muchísima experiencia en Copa Federación"

Publicado 19/04/2019 21:55:19 CET

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capitana del equipo español de Copa Federación, Anabel Medina, recordó este viernes la "muchísima experiencia" de Garbiñe Muguruza y de Carla Suárez, a las puertas de que España dispute a domicilio ante la selección de Bélgica su 'play-off' de ascenso al Grupo Mundial.

"Confío mucho en Garbiñe y Carla. Son dos jugadoras con muchísima experiencia en Copa Federación, con un gran nivel ambas y desde luego va a ser una eliminatoria difícil porque Bélgica tiene el factor casa; pero estoy confiada con todo el equipo que va a afrontar el fin de semana", dijo Medina en rueda de prensa.

Por su parte, la propia Suárez admitió estar a pleno rendimiento. "Me encuentro muy bien. Ya no tengo problemas, estos días entrenando aquí hemos estado conociendo la pista y creo que es una pista que a mí me gusta. Con muchas ganas de empezar e intentar estar al 100% para poder disfrutar el partido e intentar llevarnos los dos puntos"