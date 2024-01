ATP y WTA acuerdan limitar los horarios de los partidos y la uniformidad de las pelotas

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ATP y la WTA han llegado a un acuerdo este martes con respecto a las nuevas reglas de programación para reducir el número de finales de partido tardíos en los torneos, además de llevar a cabo una revisión estratégica sobre las pelotas de tenis, con el objetivo de aumentar la calidad y la consistencia de las bolas durante los torneos a partir de 2025.

El número de finales de partido que terminan después de medianoche ha aumentado considerablemente en los últimos años, afectando negativamente a jugadores y aficionados, un hecho relacionado con el aumento de la duración media de los partidos en el la ATP y la WTA. Por ello, las nuevas reglas relacionadas con el horario de los partidos se implementarán en los torneos de ambos circuitos y entrarán en vigor a partir de enero de 2024.

Estas son que no podrá haber más de cinco partidos al día por pista -con inicio a las 11 de la mañana-, con tres partidos durante la sesión diurna y dos partidos durante la sesión vespertina. Tampoco habrá partidos en pista después de las 23.00 horas, a menos que lo apruebe el Supervisor ATP/WTA en consulta con la gerencia del circuito.

Además, los partidos que no estén en la pista a las 22.30 horas serán trasladados a una pista alternativa para que comiencen no más tarde de las 23.00 horas. Y por último, las sesiones nocturnas comenzarán no más tarde de las 19.30 horas, con la recomendación de que lo hagan una hora antes.

En circunstancias excepcionales, un torneo podrá solicitar exenciones basadas en tradiciones culturales locales, condiciones meteorológicas u otras situaciones atenuantes, que serán consideradas por la ATP o WTA.

En el terreno de las pelotas, se está llevando a cabo una revisión estratégica de las bolas de tenis utilizadas en los torneos. Históricamente, cada torneo individual tenía la capacidad de determinar su propio proveedor o patrocinador de pelotas, lo que llevaba a posibles inconsistencias de las pelotas utilizadas semana a semana.

La intención es avanzar hacia un enfoque más coherente y centralizado por parte de la ATP y la WTA. El objetivo es ofrecer a los jugadores una mayor uniformidad de las pelotas utilizadas en los torneos y unos requisitos de certificación y especificación más estrictos de cara a mejorar el producto final, sin que ello afecte negativamente a los ingresos de los torneos.

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, comentó que el calendario de partidos y las pelotas de tenis son "temas prioritarios" en su agenda, junto con la WTA. "Es necesario que evolucionemos y nos adaptemos a las exigencias del juego moderno, especialmente en lo que se refiere a la salud de los jugadores y la experiencia de los aficionados", añadió.

Además, el presidente y consejero delegado de la WTA, Steve Simon, declaró que es importante que estas iniciativas estén "totalmente alineadas entre los dos circuitos" y permitirán a los tenistas "rendir a su máximo nivel". "Los comentarios directos de los tenistas en cooperación con los miembros de nuestros eventos han sido magníficos para permitirnos seguir modernizando nuestro deporte", apuntó.