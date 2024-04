Badosa, Davidovich o Sabalenka, protagonistas de la campaña contra violencia de género de Fundación Mutua Madrileña

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado 'Out', una campaña para sensibilizar a la población contra la violencia de género en la que cuenta con destacadas raquetas del momento como los españoles Paula Badosa y Alejandro Davidovich, la bielorrusa Aryna Sabalenka, el escocés Andy Murray o el noruego Casper Ruud, y aprovechando también la celebración del Mutua Madrid Open.

A través de 'Out', una palabra muy usada en el tenis, la iniciativa busca concienciar sobre la necesidad de rechazar de pleno la violencia de género y a los maltratadores. Con este eslogan, los tenistas van lanzando mensajes como 'Si maltratas a una mujer, out' o 'Si humillas a una mujer, out', concienciando sobre la necesidad de rechazar de pleno la violencia de género y a los maltratadores. "De esta forma, el término tenístico se asocia al rechazo de estas conductas inapropiadas, que la sociedad debe reprobar y denunciar", apunta la Fundación Mutua Madrileña en nota de prensa.

"Con esta nueva campaña, a la que cada año se van sumando nuevos jugadores, la Fundación Mutua Madrileña vuelve a llevar su línea de acción prioritaria contra la violencia de género al entorno del Mutua Madrid Open, valiéndose de la figura de los deportistas para que lancen un mensaje de rechazo a esta lacra social a toda la sociedad", añadió.

La fundación de la aseguradora lleva poniendo desde hace diez años iniciativas de este tipo en el entorno del torneo al que patrocina con otros lemas como 'A mí no me gustas tú', 'Contra el maltrato, todos a una' o 'Si maltratas a una mujer, eres un 'loser' (perdedor)'.

La Fundación Mutua Madrileña inició en 2012 una línea prioritaria de actuación para acabar con la violencia de género y desde entonces trabaja apoyando múltiples iniciativas de ONG's que ayudan a estas mujeres y sus hijos, y también pone en marcha campañas de sensibilización no sólo contra el maltrato sino promoviendo el aislamiento social del maltratador.

Mutua Madrileña también ha puesto en marcha, a través de su fundación, diversas iniciativas de prevención de la violencia de género entre los jóvenes, como su concurso nacional 'Nos duele a todos', que actualmente tiene abierta su décima edición hasta final de mayo y que premia las mejores creatividades contra el maltrato.