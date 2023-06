Bautista avanza a cuartos en Halle y Masarova y Bucsa caen en Berlín y Birmingham

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista española Roberto Bautista se clasificó este miércoles para los cuartos de final del torneo de Halle (Alemania), puntuable para la ATP y que se disputa sobre hierba, mientras que sus compatriotas , Rebeka Masarova y Cristina Bucsa no tuvieron tanta suerte y se despidieron de sus respectivas andaduras en Berlín y Birmingham (Reino Unidos).

El jugador castellonense logró por fin encandenar dos triunfos, algo que no lograba desde principios de año en al gira australiana, gracias a su trabajado triunfo sobre el estadounidense Brandon Nakashima, al que batió en dos sets por 7-5, 7-6(2).

Bautista, octavo cabeza de serie del evento, supo sacar adelante un primer parcial muy competido y decidido a su favor con un 'break' cuando el americana sacaba para forzar el 'tie-break'. En el segundo, no aprovechó sus oportunidades y el choque se le complicó cuando Nakashima rompió para ponerse 5-6. Sin embargo, el español logró devolverle la rotura y acabar sellando en la 'muerte súbita' su pase a los cuartos de final donde se medirá al ruso Daniil Medvedev.

En cambio, en los torneos WTA de Berlín y Birmingham, también sobre hierba, no pudieron continuar ni Rebeka Masarova ni Cristina Bucsa. La primera, que vio como no pudo acabar su choque el martes con un set iguales contra la argentina Nadia Podoroska, cayó finalmente por 6-3, 3-6, 6-2, mientras que la segunda no pudo en su estreno con la checa Barbora Krejcikova, que se impuso por un doble 6-3.