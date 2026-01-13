Bautista se despide en primera ronda de Auckland ante Mpetshi Perricard

Archivo - El tenista español Roberto Bautista durante un torneo - Daniel Bockwoldt/dpa - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista se despidió a las primeras de cambio de su andadura en el torneo de Auckland (Nueva Zelanda), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, al caer este martes ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard en dos sets por 6-3, 7-6(2) en lo que era su primer partido en cuatro meses.

El jugador castellonense, doble campeón de esta cita, en 2018 y 2016, y que jugaba con una invitación de la organización, disputaba su primer partido oficial desde el pasado Abierto de los Estados Unidos y tras superar unos problemas en la rodilla, pero no pudo sacarlo adelante ante el potente sacador, que firmó 22 saques directos, y ante el que sólo pudo aprovechar una de sus ocho bolas de rotura.

El partido empezó con los saques imponiéndose, pero con 4-3 arriba, el francés logró romper el saque del español para luego cerrar con el suyo. Las cosas se complicaron para Bautista cuando Mpetshi Perricard quebró de nuevo para ponerse por delante en el segundo parcial, aunque el de Castellón, que salvó un 0-40 con 3-1, encontró por fin el 'break' cuando su rival sacaba para ganar el partido con 5-4.

El veterano tenista español aún tuvo que sufrir en su siguiente servicio, en el que levantó un 15-40 y dos bolas más de rotura para asegurarse una 'muerte súbita' donde el francés fue muy superior y no le dio opciones (7/2).