Bautista se retira y Verdasco cae eliminado en Sofía

Publicado 08/02/2019 17:04:09 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El torneo de Sofía, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura cubierta, se quedó este viernes sin representación española por la retirada de Roberto Bautista y la eliminación de Fernando Verdasco en los cuartos de final.

El tenista castellonense, cuarto cabeza de serie en la capital búlgara, ni siquiera pudo saltar a la pista ante el húngaro Marton Fucsovics por enfermedad, mientras que el madrileño, sexto favorito, fue víctima de la remontada del italiano Marco Berrettini, que se impuso por 4-6, 7-5, 6-4.

Verdasco dominó la primera manga y pudo haberla cerrado antes si no hubiese desperdiciado su 'break' de ventaja cuando sacaba con 5-3 a favor. Sin embargo, se repuso al instante, y aunque su rival igualó un 0-40, terminó por volver a romper para hacerse con el set.

El segundo fue igualado y el italiano se lo adjudicó después de no dar concesiones con el servicio y no perdonar una rotura cuando Verdasco buscaba asegurarse al menos el 'tie-break'. En el tercero, Berrettini no aflojó con el saque y pudo sacar el máximo partido a su rotura del quinto juego para sentenciar su pase a las semifinales.