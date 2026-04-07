Becker celebra un "Zverev 2.0" y ve cercano que pueda ganar "pronto" un 'Grand Slam'

Archivo - Boris Becker junto a Alexander Zverev - Harald Tittel/dpa - Archivo

MONTECARLO 7 Abr. (dpa/EP) -

El extenista alemán Boris Becker se muestra emocionado de ver una versión "2.0" de su compatriota Alexander Zverev, gracias a un nuevo estilo de juego y una renovada "actitud", por lo que no ve demasiado lejos que pueda ganar un título de 'Grand Slam'.

"Me emociona muchísimo este Zverev 2.0", dijo Becker en un 'podcast' conjunto con la exjugadora Andrea Petkovic sobre los cambios de Zverev desde principios de año. "Juega a la ofensiva, sube a la red, juega saque y volea... Con este estilo de juego, con esta actitud, Zverev podría ganar pronto un torneo de 'Grand Slam', estoy convencido, sólo tiene que mantener este nivel", añadió.

Para el ganador de seis 'grandes', este estilo de juego del de Hamburgo podría provocarle sumar "uno o dos errores más", pero también aumenta sus posibilidades de ganar a rivales como Carlos Alcaraz o el italiano Jannik Sinner, con el que acumula siete derrotas consecutivas.

"Quizás debería encerrarse en algún lugar con Jannik Sinner y salir él solo durante unas semanas para que Sinner no pueda volver a jugar contra él", bromeó Becker, refiriéndose a la racha sin victorias de Zverev contra el número dos del mundo.

Pero el tres veces campeón de Wimbledon, de 58 años, se muestra optimista, porque "se acerca la temporada de tierra batida, y Zverev suele ser mejor que Sinner en esa superficie". "Pero claro, los rivales son diferentes", advierte. "Para mí, es sólo cuestión de tiempo de que 'Sascha' gane un torneo realmente importante. Me gusta cómo juega. Es un placer verlo, y por eso tiene éxito", sentenció Becker sobre su compatriota.