Bélgica vence a Francia y es el primer semifinalista de la Copa Davis

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo belga de la Copa Davis se ha clasificado para las semifinales del torneo, dentro de una fase final con sede única en Bolonia (Italia), después de vencer por 0-2 al equipo de Francia gracias a los triunfos de Raphaël Collignon ante Corentin Moutet y de Zizou Bergs frente a Arthur Rinderknech.

Sobre la pista dura del SuperTennis Arena, la eliminatoria francófona abrió este martes los cuartos de final. Y en el primer encuentro de individuales Collignon batió a Moutet por 2-6, 7-5 y 7-5 tras dos horas y 33 minutos, dando la sorpresa porque su actual posición en el ranking mundial de la ATP es la 86 y la de su adversario es la 35.

No menos sorprendente fue el desenlace en el siguiente encuentro de individuales, pues Rinderknech tampoco hizo valer su mejor posición en el ranking mundial. Así, el inquilino de ese nº 29 cayó por 6-3 y 7-6(4) en cuestión de hora y media ante un Bergs que ocupa el nº 43 de la ATP.