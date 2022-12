Boris Becker asegura haberse "redescubierto" en su paso por la cárcel

BERLÍN, (dpa/EP)

El extenista alemán Boris Becker, seis veces ganador de torneos del 'Grand Slam', asegura que su estancia en una cárcel de Reino Unido, donde "les importa una mierda quién eres", ha sido "una dura lección", pero que le ha permitido también redescubrirse personalmente.

Becker fue condenado a dos años y medio de prisión a finales de abril en Londres por ocultar activos millonarios a sus administradores concursales. Fue puesto en libertad la semana pasada y deportado a su Alemania natal tras cumplir ocho meses de la condena.

"Creo que he redescubierto en mí a la persona que una vez fui. He aprendido una dura lección, una muy cara y muy dolorosa", afirmó Becker, de 55 años, en una entrevista con el canal de televisión alemán 'Sat.1' que será emitida este martes.

Sin embargo, el triple campeón de Wimbledon trata de ver algo positivo en esta experiencia negativa. "Todo esto me ha enseñado algo importante y bueno. Y algunas cosas pasan por alguna razón", subrayó el alemán.

Sobre su estancia en la cárcel, Becker dejó claro que allí "no eres nadie". "No eres más que un número, el mío era A2923EV. No me llamaban Boris, sólo era un número, y les importa una mierda quién eres", recalcó.