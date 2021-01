Boris Becker, en quiebra, conservaría la mitad de su fortuna

LONDRES, 5 Ene. (DPA/EP) -

El ex tenista alemán Boris Becker afirma que podrá conservar la mitad de sus ingresos a pesar de los procedimientos de quiebra en curso contra él en Gran Bretaña, en declaraciones realizadas en el podcast de Amazon "El quinto set" difundido hoy y presentado por el periodista Johannes B. Kerner.

Kerner le preguntó a Becker dónde estaba todo el dinero que había ganado durante su carrera. "Esa pregunta me preocupa desde hace tres años y medio", le respondió el ex tenista de 53 años.

Becker dijo que el día de su quiebra era un hombre muy rico. Y agregó que, desde entonces, ya ha devuelto el cuádruple de los 3,2 millones de euros (3,9 millones de dólares) que debía, más los intereses, y que "confía" en que el procedimiento abierto contra él en 2017 terminará pronto.

Insistió en que la ley de insolvencia británica es muy diferente a la de Alemania. "Todos los que han estado haciendo declaraciones inteligentes durante años no tienen ni idea de qué están hablando", advirtió.

Sin embargo, reconoció que también hay un procedimiento penal pendiente contra él, ya que se le acusa de haber cometido errores en su procedimiento de insolvencia.

"En la causa penal, hasta ahora, tuve dos audiencias en las que se me acusó de 28 cargos. Me declaré no culpable de los 28 cargos y daremos nuestra explicación al tribunal hasta mediados de febrero", precisó.

Becker dijo que no podía comentar los detalles, pero señaló que él y sus abogados son "optimistas", porque no era culpable de los 28 cargos. Pero el tres veces campeón de Wimbledon acotó que, si las dos partes no se ponen de acuerdo, el juicio se vería a mediados de septiembre.

Becker subrayó que, aún enfrentándose a una situación muy grave, la está tratando abiertamente y se muestra confiado, como siempre.