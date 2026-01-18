Bucsa y Maristany se despiden de Australia en primera ronda

Cristina Bucsa - Darren England/AAP/dpa

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Cristina Bucsa y Guiomar Maristany se han despedido este domingo del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de caer en sus respectivos partidos de primera ronda ante la ucraniana Elina Svitolina (6-4, 6-1) y la uzbeka Polina Kudermetova (6-2, 6-3).

Bucsa, instalada en el puesto 51 del ranking WTA, tuvo pocas opciones frente a la número 12 del mundo. Eso sí, resistió a tres bolas de 'break' en el juego inaugural y rompió su servicio para adelantarse 3-1, pero Svitolina reaccionó con un 'contrabreak', ganando los tres últimos juegos y llevándose la manga.

Un 4-0 de inicio de la ucraniana, recientemente campeona en Auckland, penalizó a la cántabra, que desaprovechó una bola de rotura con 4-1 y que acabó cediendo su último saque para decir adiós después de una hora y diez minutos de lucha en Melbourne.

Mientras, Guiomar Maristany cayó en una hora y 21 minutos en su estreno en un cuadro principal de un 'grande' frente a Kudermetova, por primera vez compitiendo bajo bandera uzbeka tras renunciar a representar a Rusia.

La barcelonesa, número 184 del ranking mundial, no pudo sacar provecho del intercambio de roturas del primer set, que su rival liquidó al adjudicarse los cuatro últimos juegos. En la segunda manga, donde desperdició dos bolas de quiebre, sufrió dos roturas que acabaron con su aventura en tierras oceánicas.

Por su parte, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, no tuvo problemas para derrotar en su estreno a la francesa Tiantsoa Rakotomanga (6-4, 6-1). La finalista de 2025 se repuso al susto inicial, en la que la número 118 le rompió el servicio, y con dos roturas en el primer parcial y dos en el segundo selló su pase a la siguiente ronda.