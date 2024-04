MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para la tercera ronda del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, después de deshacerse sin excesivos problemas del kazajo Alexander Shevchenko, al que derrotó en dos sets por 6-2, 6-1.

El murciano inició con buenas sensaciones la defensa de su reinado en la Caja Mágica, donde busca ser el primero en ganar el torneo en tres años consecutivos. Pese a su inactividad tanto en la pista, desde su eliminación en Miami, como en arcilla roja, desde su abandono a finales de febrero en Río de Janeiro (Brasil), el actual campeón, ataviado con una protección en el brazo derecho que le ha dado quebraderos de cabeza, sacó adelante con firmeza un debut sin mucha oposición y fue 'calentando motores' en la capital.

El de El Palmar sólo necesitó algo más de una hora para dejar en el camino a un Shevchenko que no pudo sacar partido a la falta de inactividad en pista del español y que concedió demasiado. Sin embargo, a Alcaraz se le vio con su agilidad y velocidad habituales, confirmando que aunque no había podido entrenar con raqueta, sí se había esmerado en apuntalar su nivel físico.

Su poderoso 'drive' corrió bien por la abarrotada Manolo Santana y a ello añadió su ya habitual buen manejo en la red, donde no dudó en finiquitar muchos puntos. También tuvo despistes como en los dos 'breaks' que encajó, uno en cada manga, producto quizá de cierta 'relajación' y que no le costaron caro en ningún caso porque el kazajo no encontró la forma de exigirle.

Shevchenko siempre fue a remolque. Alcaraz salió bien a la pista, concentrado y con ritmo en sus golpes, logrando rápidamente la rotura y teniendo opciones de una segunda que su rival salvó para mantenerse en pie al primer descanso.

El doble ganador de 'Grand Slam' no aflojó y no dio demasiada tregua al kazajo, que no pudo evitar volver a perder el servicio para ponerse el set muy cuesta arriba. El de El Palmar no tuvo problemas en cerrarlo pese a que cedió por el camino su saque tras un mal sexto juego que no le descentró.

En el segundo parcial tampoco hubo mucha historia. El actual campeón siguió firme y dominando ante Shevchenko al que le costaba un mundo poder dominar y hacer golpes ganadores. Dos 'breaks' colocaron el 3-0 antes de que el número tres del mundo volviese a entregar su servicio en otro mal juego, del que se rehizo para cerrar por la vía rápida su billete a la tercera ronda donde se medirá al brasileño Thiago Seyboth Wild, que dejó fuera al italiano Lorenzo Musetti, vigesimoctavo favorito.

DAVIDOVICH AVANZA Y MUNAR SE DESPIDE

Junto a Alcaraz, también avanzó a la tercera ronda en la Caja Mágica el andaluz Alejandro Davidovich, vigesimoséptimo cabeza de serie del torneo que se impuso con solvencia al tenista chino Juncheng Sang, invitado por la organización, en dos sets por 7-5, 6-3.

El malagueño, que no está en su mejor momento de resultados, tuvo que trabajar sobre todo en el primer parcial para deshacerse de un rival que se había metido en la segunda ronda tras un maratón de cuatro horas ante el francés Corentin Moutet.

El español no sacó partido a dos 'breaks' que le dieron ventaja en la manga inicial, pero con un tercero evitó una siempre incómoda 'muerte súbita', mientras que en el segundo elevó su nivel para cerrar cómodamente su pase a una tercera ronda donde se medirá con un rival de exigencia como el ruso Andrey Rublev, séptimo favorito.

Mientras, Jaume Munar puso fin a su andadura en la capital en su segundo partido, frenado por el alemán Jan-Lennard Struff, quien se llevó el encuentro con un primer set intratable (6-1) y un segundo bajo control con la confianza de la renta de su lado (7-5).