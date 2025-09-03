Los campeones de la primera Copa Davis con España recibirán un homenaje en la eliminatoria contra Dinamarca

Imagen de la celebración de la primera Copa Davis conquistada por España. - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS

El equipo español que hizo historia hace 25 años con la conquista de la primera Copa Davis de España serán homenajeados durante la última eliminatoria de clasificación para la fase final de 2025 que la selección disputará el 13 y el 14 de septiembre en Marbella frente a Dinamarca.

"La Real Federación Española de Tenis (RFET) conmemorará el 25º Aniversario del primer título de España en la Copa Davis con un emocionante homenaje al equipo campeón del año 2000, que tendrá lugar durante el 'Qualifier' que España disputará contra Dinamarca el fin de semana del 13 y 14 de septiembre en Marbella", anunció el organismo en un comunicado este miércoles.

De esta manera, Juan Carlos Ferrero, Álex Corretja, Albert Costa y Joan Balcells, los cuatro jugadores que levantaron la primera Ensaladera en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante Australia hace 25 años saltarán a la pista del Club de Tenis Puente Romano tras el segundo partido del sábado, acompañados por el cuarteto de capitanes formado por Javier Duarte, Josep Perlas, Juan Bautista Avendaño y Jordi Vilaró, para recordar aquel hito histórico.

El acto de homenaje también contará con otras leyendas del tenis español, como Manuel Orantes o José Luis Arilla, en representación de todas las generaciones anteriores del tenis nacional que hicieron posible la consecución de aquel éxito.

Por su parte, los aficionados que se desplacen al Club de Tenis Puente Romano también podrán visitar una exposición sobre las seis Copas Davis ganadas por España, además de poder fotografiarse junto a una réplica de aquel primer trofeo conquistado en Barcelona.