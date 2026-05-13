Cantabria Labs y Rafa Nadal conciencian sobre el melanoma: "Existe un importante margen de mejora". - CANTABRIA LABS

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio farmacéutico español ha puesto este miércoles en marcha una nueva edición de 'Objetivo Cero Melanoma', su campaña educativa de concienciación y prevención del melanoma, una iniciativa con vocación social que desde hace años trabaja para acercar a la población información rigurosa y accesible sobre la salud de la piel y la importancia de la detección precoz, en la que ha participado Rafa Nadal.

La campaña se presentó en una jornada de concienciación celebrada en Madrid, en la que participaron el embajador de Cantabria Labs Rafa Nadal; el presidente de Cantabria Labs, Juan Matji; el dermatólogo y director médico de la compañía, Dr. Juanjo Lencina; la dermatóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Dra. Natalia Jiménez; y la dermatóloga representante de la Fundación Piel Sana de la AEDV, Dra. Lourdes Navarro; entre otros profesionales de referencia en el ámbito de la salud.

Bajo el lema 'Deja a Cero el Melanoma', la iniciativa de Cantabria Labs refuerza su compromiso con la salud a través de la divulgación de herramientas de prevención que ayudan a detectar el melanoma de forma precoz, como es la regla ABCDE en la auto-revisión de lunares: Asimetría, Bordes irregulares, Color no homogéneo, Diámetro superior a 6 milímetros y Evolución o cambios en el aspecto del lunar.

Según datos del Observatorio Heliocare by Cantabria Labs, alrededor del 80% de la población española no sabe identificar la regla ABCDE, y casi la mitad no se revisa los lunares de forma periódica. "Esto refleja que existe un importante margen de mejora en la concienciación y en la adopción de hábitos preventivos. Por eso, desde Cantabria Labs impulsamos iniciativas como Objetivo Cero Melanoma desde hace años", concluyó el Dr. Juan José Andrés Lencina.

Por su parte, Rafa Nadal quiso poner énfasis en la importancia de la constancia y los hábitos de fotoprotección destacando que lleva muchos años "aprendiendo", de la mano de Cantabria Labs, la importancia de "proteger la piel del sol". "Cuidarse es una cuestión de constancia, de hábitos y también de responsabilidad. Yo ahora soy mucho más constante y combino fotoprotección tópica con oral, cuidándome por dentro y por fuera", agregó.

La Dra. Natalia Jiménez subrayó que el melanoma "puede pasar desapercibido" si no se presta atención a la piel de forma "regular". "Aunque disponemos de más información que nunca, sigue existiendo una diferencia importante entre lo que sabemos y lo que hacemos. La autoexploración es una herramienta sencilla, rápida y muy valiosa para detectar cambios en fases tempranas", explicó.

La Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que respalda institucionalmente la iniciativa, estuvo representada en la jornada por la Dra. Lourdes Navarro, que se centró en explicar los diferentes tipos de cáncer de piel que existen y la importancia de la prevención.

La campaña arrancó en Madrid los días 12, 13 y 14 de mayo, con una primera parada delante del intercambiador de Nuevos Ministerios. Tras Madrid, el tour Cero Melanoma continuará su recorrido por Málaga en julio, Santander en septiembre y Mallorca en octubre, con acciones adaptadas a cada entorno y público.

Además, en todas las paradas, Cantabria Labs contará con la participación de más de 40 dermatólogos para trasladar a la población la importancia de la autoexploración regular de lunares y la consulta al dermatólogo como herramientas fundamentales de prevención y detección precoz del melanoma.

El objetivo no es sustituir la consulta médica, sino desarrollar una acción educacional sobre la autoexploración de lunares con la regla ABCDE para empoderar a la población con información rigurosa sobre el cuidado de la piel.