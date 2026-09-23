Carla Suárez: "Chequia es un rival complicado, viene con un equipo muy muy completo"

Carla Suárez, capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup. - RFET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La entrenadora del equipo español de la Billie Jean King Cup, Carla Suárez, ha avisado de que República Checa "es un rival complicado" para las semifinales, donde se cruzarán el próximo viernes, porque compite en Shenzhen (China) "con un equipo muy muy completo" a las órdenes de Barbora Strycova y con Linda Noskova y Karolina Muchova como estrellas.

"Es un rival complicado, para mí Chequia es de los países favoritos en esta competición. Vienen con un equipo muy muy completo. Una capitana que también tiene mucha experiencia en esta competición, la ganó como jugadora y creo que ese espíritu competitivo se lo va a trasladar a las jugadoras que tiene hoy en día en el equipo", dijo Suárez este miércoles a los medios oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

"Tienen a la que fue campeona en Wimbledon, a la que ha sido finalista en 'Grand Slam'. Creo que son jugadoras que se desenvuelven muy bien, ya no tanto en el individual sino también en dobles. Entonces, por eso lo hacen un equipo muy completo y muy difícil. Pero bueno, mi objetivo es que mis jugadoras recuperen y que puedan estar al 100% y hacerles confiar en que podemos ganar esa eliminatoria", subrayó.

Luego la capitana del equipo español admitió estar "muy contenta" por acceder a 'semis'. "Sobre todo por las jugadoras, por el esfuerzo que han hecho, también por la situación un poco extraña que nos ha tocado vivir esta semana. Pero bueno, ha sido una eliminatoria larga, ha sido una eliminatoria igualada", agregó Suárez tras eliminar a Kazajistán.

"Muy contenta por Jessica, creo que un partido así en sets corridos le va a venir muy bien de cara a su confianza, de cara su tenis", aludió al triunfo de Jessica Bouzas contra Sonja Zhiyenbayeva. "Una pena el partido de Cristina, que se le escapa en el tercer set", se refirió a la posterior derrota de Cristina Bucsa frente a Yulia Putintseva.

"Cristina también viene con un cambio de horario muy fuerte, apenas con un día para poder adaptarse pero luego hace un cambio de chip muy grande de cara al dobles. Sara [Sorribes] y Cristina [Bucsa] han logrado rendir muy bien con la energía del público, con la energía de todo el equipo", apuntó sobre la victoria definitiva en el partido de dobles.

"Orgullosa por ellas porque al final trabajan día a día para objetivos como este. Creo que es un grupo que está muy unido, es un grupo que se lo merece y la verdad que han tenido un rendimiento a la altura de la competición. Creo que también es muy positivo de cara al tenis femenino. Para la Federación Española también estar entre los mejores países del mundo es algo que nos beneficia", recalcó Suárez.

No en vano, España ha alcanzado las 'semis' de este torneo por vez primera desde 2008. "Fue el año de mi debut en la competición y la verdad que lo recuerdo como un año muy especial, desde ese año le cogí muchísimo cariño. Es cierto que ahora estoy en otra perspectiva y se ve todo un poquito más claro, un poquito más tranquilo, no se sufre tanto", indicó la exjugadora y actual seleccionadora nacional femenina de tenis.

"Mi objetivo como capitana es que en primer lugar las chicas pudieran disfrutar de su tenis, de competir en equipo y luego trasladarles toda la tranquilidad, toda la confianza y la seguridad que ellas tienen, que yo y el 'staff' vemos en ellas, el potencial que tienen; darles esa tranquilidad de que realmente pueden estar entre las mejores jugadoras del mundo y entre los mejores países del mundo", sentenció al respecto.

BUCSA: "LA ENERGÍA DEL EQUIPO HA HECHO QUE LO DÉ TODO EN LA PISTA"

Además, Bucsa habló después de su partido ante Putintseva. "Bastante cansada, sí que ha sido un día largo. Individual muy duro contra Yulia y luego el dobles también. Pero bueno, toda la energía del equipo ha hecho que lo dé todo en la pista, mi última gota de energía. Y bueno, muy contenta con esta victoria", resumió la tenista cántabra.

"Supercontenta. El equipo está poniendo de su parte mucho esfuerzo y los resultados están dando sus frutos", zanjó Bucsa al lado de Sorribes. "Lógicamente positivo porque ha sido victoria para nosotras. Pero sí que creo que ha sido un partido muy duro, complicado, con juegos muy difíciles que hemos conseguido sacar adelante. Y bueno, la verdad que contenta de volver a jugar con Cristina", reconoció la castellonense.

"Para mí es un orgullo, un privilegio total poder estar aquí y poder competir con esta camiseta. Y ojalá podamos seguir disfrutando de todo esto durante mucho tiempo", se mostró optimista Sorribes para 'semis'.

Igualmente Bouzas analizó su encuentro previo ante Zhiyenbayeva. "Quizás no empezó de la mejor manera o por lo menos las sensaciones no eran las mejores. A medida que iba pasando el partido, me iba encontrando un poquito mejor. Creo que he estado bastante sólida, bastante positiva, apoyándome mucho en el equipo y la verdad que estoy contenta por esta primera toma de contacto", concluyó la gallega.