Carla Suárez doblega a Venus Williams en su estreno en Toronto

Actualizado 06/08/2019 23:04:09 CET

Carla Suarez Navarro of Spain in action during her quarter-final match at the 2019 Mubadala Silicon Valley Classic WTA Premier Tennis Tournament against Aryna Sabalenka of Belarus - Rob Prange / AFP7 / Europapress

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) - La tenista española Carla Suárez ha debutado este martes con victoria en el torneo de Toronto (Canadá), de categoría Premier 5 para la WTA, después de imponerse a la estadounidense Venus Williams (6-4, 6-2), y se enfrentará en segunda ronda a la estonia Anett Kontaveit, mientras que Feliciano López se ha despedido de Montreal, sexto Masters 1.000 de la temporada, al caer ante el australiano John Millman (6-7(4), 7-6(2), 6-3). La grancanaria, que este lunes ascendió al número 26 del ranking WTA y adelantó a Garbiñe Muguruza, necesitó una hora y 18 minutos para doblegar a la mayor de las hermanas Williams. Tras desperdiciar tres bolas de rotura, logró quebrar al fin el servicio de su rival en la cuarta, en el séptimo juego del primer parcial. En ese primer set, la española solo tuvo que defenderse de una pelota de 'break', y contó con hasta cinco oportunidades para llevarse la manga, que finalmente cayó a su favor después de tres cuartos de hora. Todo ello dio paso a un errático segundo parcial, donde se intercambiaron cinco roturas en los primeros juegos. Suárez tuvo que ganar su saque en el sexto juego y romper a continuación el de la norteamericana para llevarse el triunfo. Su próxima rival será la estonia Anett Kontaveit, que dio la sorpresa este martes al eliminar a la rusa Maria Sharapova (4-6, 6-3, 6-4), que había accedido al torneo canadiense gracias a una 'wild card'. FELICIANO SE DESPIDE; EVANS, RIVAL DE NADAL Por su parte, Feliciano López se despidió de Montreal después de desperdiciar su ventaja ante al australiano John Millman (6-7(4), 7-6(2), 6-3), que se había colado en el cuadro final como 'lucky loser' tras la retirada por lesión del italiano Matteo Berrettini. Dos 'tie-breaks' decidieron los dos primeros sets del encuentro, en los que ninguno de los dos fue capaz de quebrar el servicio de su adversario; en el primero, el toledano salió victorioso, mientras que el oceánico lo hizo en el segundo para equilibrar la contienda. Feliciano comenzó con 'break' la manga definitiva, y llegó a tener una pelota de rotura para el 4-1, pero Millman reaccionó para enlazar cinco juegos ganados de manera consecutiva y darle la vuelta al partido, cerrado en algo más de dos horas y media. Además, se confirmó el primer rival del defensor del título, el español Rafa Nadal, en su estreno en segunda ronda de Montreal. Será el británico Daniel Evans, número 53 del mundo, que derrotó en dos sets al australiano de origen español Álex De Miñaur (6-4, 7-6(6)), 38 del ranking ATP. El balear y el de Birmingham, que se coló en el cuadro final procedente de la fase previa, todavía no se han visto las caras en ninguna ocasión en el circuito.