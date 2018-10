Carla Suárez se queda sin el premio del título en New Haven

Publicado 25/08/2018 23:51:38 CET

La tenista española Carla Suárez no pudo culminar su buena semana en el torneo de New Haven (Estados Unidos), al caer en la final (6-1, 6-4) contra la bielorrusa Aryna Sabalenka este sábado, quien estrenó su palmarés WTA.

La de Las Palmas de Gran Canaria se vio sorprendida por una acertada y agresiva rival, que entró con la directa puesta para ponerse 4-0 arriba en apenas un suspiro. Ahí llegó el primer desliz de Sabalenka, con unas dobles faltas que no cambiaron el guion.

Suárez tuvo bola de 'break' a continuación pero no pudo evitar ver escaparse el set inaugural en 25 minutos. Sabalenka siguió fiable con su saque y, a pesar de mejorar su juego, la española perdió el suyo en el séptimo juego.

La canaria sacó orgullo pero no logró hacer dudar a una Sabalenka que, tras dos finales perdidas, estrenó su palmarés con el primer título de su carrera. Mientras, Suárez no se marcha de vacío, peleando por un torneo antes del US Open.