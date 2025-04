Carlos Alcaraz: "He hecho lo que tocaba y ha sido la clave"

"Rafa ganó tanto que parece que si los demás no ganamos es un fracaso, y no debería ser así"

BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado este sábado tras ganar al francés Arthur Fils (6-2 y 6-4) en semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó, en 1:15 horas, que ha hecho "lo que tocaba" viendo el viento que azotaba la pista y ante un francés contra el que ya sufrió recientemente en Montecarlo.

"Ha sido un partido muy completo y muy serio de principio hasta el final, pese a que había mucho viento y era complicado jugar. He hecho lo que tocaba, sin hacer más de la cuenta, y ha sido la clave de hoy", explicó en rueda de prensa.

Además celebró el no haber cedido ningún saque. "Contra Laslo Djere, cuando terminé, le dije a mi equipo que pensaba que iba a terminar el partido sin que me hicieran 'break'. Da mucha confianza, eran muchos partidos sufriendo demasiado con el saque. No haberlo cedido es importante para mañana", aseguró.

En general tuvo el partido bien controlado y evitó las desconexiones. "No tengo tiempo para desconexiones en Barcelona, si hay algún momento que veo que en algún juego he bajado tengo al público, que siempre me apoya y me ayuda mucho a no tener tantos juegos en los que me vaya de la pista. Tengo que mejorar en mantener el ritmo todo el partido y en Barcelona siempre lo consigo", celebró.

Aunque cree que "siempre se puede ir a mejor". "Después de Miami tuve que reflexionar y de lo que más contento estoy es de seguir la buena línea y la buena dinámica, sin dar importancia a nada más que a disfrutar y pasarlo bien, y así se ve el buen tenis. Estar contento me ayuda a ganar partidos. No me puedo quejar del momento que estoy viviendo", argumentó.

En este sentido, preguntado por las exigencias de la prensa y del público, hizo una buena reflexión. "Quizás en España hemos tenido tantos deportistas que han estado en lo más alto en cada deporte que nos han mal acostumbrado, en cierto modo, a que si no ganamos todo es un fracaso. Para lo bueno y para lo malo. En lo bueno se magnifica todo mucho y en lo malo se crea una burbuja demasiado grande", apuntó.

"Estoy muy contento con lo que he hecho, agradezco muchísimo el apoyo recibido desde que empecé. Son mucas más cosas positivas que negativas. Pero cuando hay algo negativo es como que vale por diez positivas, y eso sí es malo. Pero en España nos han mal acostumbrado los gigantes, en el tenis Rafa, que ganó tanto que parece que si los demás no ganamos es un fracaso, y no debería ser así", recalcó.

De cara a su rival en la gran final del Godó, el danés Holger Rune --al que conoce bien--, aseguró que no habrá amistades de por medio. "Es alguien con quien he crecido, hemos coincidido en todos los torneos desde jóvenes y llegar a una final de ATP 500 es maravilloso, ver cómo hemos crecido es increíble. Pero mañana no hay amigos, hay que darlo todo y pensar en uno mismo y a ver qué tal", auguró.

Preguntado por su mejor golpe, el murciano se queda con su derecha. "La dejada es algo que está yendo bastante bien en estos torneos de tierra, pero no se puede hacer la dejada sin un buen golpe de derecha, que es el mejor golpe que tengo por el peso que le doy. Me quedo con mi derecha cuando estoy bien apoyado", manifestó.