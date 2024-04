Carlos Alcaraz: "Este momento ha sido complicado para mí"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reiteró este martes que está "con buenas sensaciones" tras su lesión en el brazo que le ha apartado de los torneos de Montecarlo y Barcelona, pero que no se quiere "precipitar" en confirmar su presencia en el Mutua Madrid Open ni en decir que va a "ganar" y que va a jugar "al cien por cien" tras lo sucedido, mientras que admitió que este parón "ha sido complicado" y "uno de los momentos más difíciles" por los que ha pasado.

"Aún quedan días para mi primer partido. He entrenado con un 'poquito' más de intensidad y las cosas han ido bastante bien, con buenas sensaciones, pero no me quiero precipitar ni meter en problemas conmigo mismo en el sentido de decir que voy a jugar a mi cien por cien y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho", señaló Alcaraz ante los medios en la Caja Mágica.

De todos modos, el murciano confesó que "con las sensaciones" que ha tenido en el entrenamiento de este martes y "con la mentalidad" con la que llega a la capital española también estaría "contento con jugar tres o cuatro partidos", tal y como dijo su entrenador Juan Carlos Ferrero.

El de El Palmar dejó claro que le encanta "competir" y que le duele cada vez que se da de baja en un torneo. "El estar en casa recuperando es una sensación dura para mí, y además si me pierdo Montecarlo y Barcelona, que son dos torneos muy bonitos, sobre todo Barcelona, que es especial y le tengo muchísimo cariño al torneo y me dolió mucho no estar", se sinceró.

"Al final soy una persona que siempre saca lo positivo, que intenta darle la vuelta a las cosas, y desde el primer día que dije que no iba a ir a Barcelona nos pusimos con la recuperación otra vez a tope a ver si podía estar aquí. Estoy con muchísimas ganas de volver a la pista, de jugar un partido oficial desde Miami y con mucha ilusión", añadió el número tres del mundo.

Sin embargo, insistió en ser cauto sobre su presencia. "No quiero dar las cosas hechas al cien por cien porque ya lo hice cuando me retiré de Montecarlo y dije que iba a poder llegar a Barcelona y no pude, entonces fue doloroso por partida doble. Ahora mismo no quiero dar nada por hecho, pero si siguen así las sensaciones probablemente salte a pista", recalcó.

Alcaraz reconoció que "esta lesión y este momento ha sido uno de los más difíciles" por los que ha pasado, pese a que no ha tenido en su carrera "lesiones muy graves". "Este momento ha sido complicado para mí, pero como he dicho antes soy un chico que intenta darle la vuelta a la situación, que intenta buscar siempre lo positivo y hacer lo que tiene que hacer en todo momento", advirtió.

"SERÍA ALGO MUY GRANDE JUGAR LA FINAL CONTRA RAFA"

"Con la baja en Barcelona estuvimos varios días jodidos, pero siempre con el foco puesta en la recuperación. No perdí el foco en ningún momento haciendo las cosas que tenía que hacer y busqué lo positivo. No podía jugar tenis, pero físicamente podía hacer todo lo demás así que me dije de ponerme hecho una 'bestia'", señaló con una sonrisa.

Por otro lado, el doble ganador de 'Grand Slam' tuvo palabras para dos "grandes referentes en el mundo del tenis español y alrededor del mundo" como Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. "Rafa, con todo lo que ha conseguido, con el espíritu que ha dejado y el legado que está dejando, que aún sigue, está peleando ahí, personalmente a mí me encanta verle otra vez en pista y competir. Es alguien al que admiro y cada vez que salta a la pista intento verle", expresó.

Con la hispano-venezolana, que el pasado sábado anunció su retirada a los 30 años, estuvo "un rato hablando un 'poquito'" este lunes en la Gala de los Premios Laureus de Madrid. "Con todo lo que ha hecho para el deporte español y el tenis en general, es algo de admirar", resaltó.

Volviendo a la figura de Nadal, no escondió que "sería algo muy grande poder jugar la final" con el balear en la Caja Mágica, la única posibilidad de que ambos se crucen. "También deseo ese partido, ojalá se dé, pero el tenis es complicado, cada partido es un mundo, nunca puedes dar nada por ganado ni nada por hecho", apuntó.

"Estoy seguro de que él va a luchar cada partido porque quiere estar en una final y más aquí en Madrid, que le hace ilusión, y para mí igual, yo voy a luchar cada partido, voy a intentar estar a mi cien por cien y jugar a un buen nivel para intentar clasificarme a esa final", agregó el de El Palmar.

El segundo cabeza de serie en la Caja Mágica también se mostró feliz de que pueda coincidir con el de Manacor en la Copa Laver. "Es especial, Rafa es alguien que también me puede guiar y ayudar porque va a ser mi primera vez. Tenerlo ahí de 'coach' va a ser va a ser algo muy grande.

Por otro lado, Alcaraz tiene claro que no se puede "evadir" de la posibilidad de ser el primero en ganar tres títulos seguidos del torneo, aunque intenta "no prestarle mucha atención" ni que se le quede "en la cabeza". "Son cosas muy bonitas que puedo llegar a hacer y ser el primero en conseguirlo, es especial, pero intentamos no prestarle atención y seguir día a día", advirtió.

"SINNER ES EL MEJOR DEL MUNDO EN ESTE MOMENTO"

De momento, la temporada de tierra batida ha dejado los nombres del griego Stefanos Tsitsipas, ganador en Montecarlo ante el noruego Casper Ruud, que se tomó la revancha en el Barcelona Open Banc Sabadell. "Están en un momento muy bueno y en forma ahora mismo, jugando a un gran nivel y se sienten con confianza", detalló.

"Jannik Sinner también está ahí, en un momento de forma buenísima, y hay grandes jugadores que te pueden poner en problemas, y más aquí en Madrid con la altura que normalmente no jugamos con tanta y hay que saber adaptarse. Pero diría que entre ellos dos y Sinner ahora mismo son los jugadores a batir ahora en tierra", manifestó el murciano.

Del italiano, recordó que "es muy peligroso" y que "es el mejor jugador del mundo en este momento". "Probablemente todos piensan que su tenis no se ajusta muy bien con la tierra, pero hace buenos resultados también y puede ganar todos los torneos. Voy a competir con él y con Novak (Djokovic) por el número uno, pero, honestamente, va a ser difícil y se merecen estar ahí", sentenció.