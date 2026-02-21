Carlos Alcaraz: "No hay mejor sensación que hacer lo que amas"

Carlos Alcaraz, ATP de Doha - Europa Press/Contacto/Nikku

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró "muy orgulloso" con la semana en Doha que culminó este sábado ganando su segundo torneo en 2026, disfrutando de la "sensación de hacer lo que amas" y de un "éxito" que va más allá de "levantar trofeos".

"Siento que el trabajo está hecho ahora mismo, y eso es fantástico. Ha sido una gran semana, dentro y fuera de la pista. Verme cumplir todos los objetivos que me marqué al principio de la semana me hace sentir muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo. Levantar el trofeo en Doha por primera vez es una sensación increíble", dijo tras conquistar el ATP 500 en Catar.

El murciano barrió en la final al francés Arthur Fils y alargó a 12-0 su inicio de temporada, tras ser campeón del Abierto de Australia. "Hoy he jugado un gran tenis. He estado muy concentrado desde el principio para jugar a un nivel muy alto. Creo que las finales son el momento en el que tienes que mostrar tu mejor versión", dijo en declaraciones que recoge la web de la ATP.

"Arthur empezó el partido un poco irregular, cometiendo bastantes errores, y eso me dio confianza para jugar relajado y tranquilo. Me permitió dominar el juego, dominar cada punto. Siempre estuve en buena posición. Como dije, jugué muy sólido, agresivo cuando podía, pasando cuando tenía que hacerlo. Creo que esa mezcla es la que me hace jugar a un gran nivel. He jugado genial. He jugado increíble. Ahora toca seguir mejorando, seguir avanzando y seguir en la dirección correcta. Estoy 12-0 y quiero que continúe", añadió.

Por otro lado, Alcaraz reflexionó sobre su ambición, cuando llegaba a Doha de ser el tenista más joven en completar el 'Grand Slam'. "Para mí el éxito es más que levantar trofeos. El éxito tiene que ver con cómo te sientes y cómo te ves a ti mismo. Estoy muy orgulloso y siento que ya tengo éxito porque aprendo de cada partido. Dentro y fuera de la pista estoy aprendiendo de todo, de cada experiencia que vivo", afirmó.

"Soy una persona y un jugador totalmente diferente al que era en 2022 cuando alcancé el número uno y gané mi primer Grand Slam. Estoy intentando crecer como persona y como jugador, madurar y verme en una posición en la que me gusta estar. Para mí ese es el verdadero éxito. Por eso estoy orgulloso y disfruto cada vez que salgo a la pista. Así es como defino el éxito hasta ahora", añadió.

Además, el murciano insistió en su margen de mejora, a sus 22 años. "Siempre. Siempre hay margen de mejora. Siempre hay cosas que pulir. Como dije al inicio del torneo o después del primer partido, veo debilidades en mi juego. Intento mejorarlas en los entrenamientos y ser mejor en los partidos", afirmó.

"Intento no pensar en nada más que en mí mismo. Y ahora mismo siento que amo jugar al tenis y amo competir. Es momento de disfrutar cada vez que puedo jugar y salir a la pista. Obviamente es mi trabajo, me pagan por jugar, por ir a torneos y por ganar. Pero no hay mejor sensación que hacer lo que amas. Eso es lo que siento. La fama llega con ello, el dinero llega con ello, pero para mí lo más importante es que estoy viviendo la vida que me gusta", añadió.

Por otro lado, Alcaraz valoró los próximos objetivos. "En cuanto a objetivos, están los torneos más grandes del mundo: los Masters 1000 y los Grand Slams. El siguiente es Roland Garros. Es un torneo del que tengo grandes recuerdos y experiencias y tengo muchas ganas de jugar allí y hacerlo bien. Antes de eso hay muchos torneos importantes y quiero estar preparado para ellos", terminó.