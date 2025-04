Carlos Alcaraz: "No he jugado brillante y espero seguir mejorando"

Carlos Alcaraz of Spain attends his press conference during the of the Barcelona Open Banc Sabadell - Conde Godo 2025 Day 2 at Real Club De Tenis Barcelona on April 15, 2025 in Barcelona, Spain.

Carlos Alcaraz of Spain attends his press conference during the of the Barcelona Open Banc Sabadell - Conde Godo 2025 Day 2 at Real Club De Tenis Barcelona on April 15, 2025 in Barcelona, Spain. - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha declarado que el encuentro de este martes frente al estadounidense Ethan Quinn (6-2 y 7-6[6]) correspondiente a la Primera Ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-72º Trofeo Conde de Godó ha sido un "partido complicado" en el que ha tenido "muchos altibajos", sin un un "juego brillante" por su parte, pero que está "contento" de haberlo sacado adelante y darse "otra oportunidad" de cara al duelo de Segunda Ronda que disputará próximo jueves frente al serbio Laslo Djere.

"Ha sido un partido complicado. Los primeros partidos en cada torneo siempre son complicados. Adaptarse en tampoco tiempo se hace difícil y estoy contento de volver de poder volver a jugar delante de mi gente. En ciertos momentos mi juego no ha sido el mejor y sé que tengo que mejorar. No he jugado brillante y espero que en la siguiente ronda podamos seguir mejorando", explicó a los medios en rueda de prensa.

"Ha habido altibajos. El primer set he dominado bastante, aunque en varios juegos he salvado varias bolas de 'break'. En el segundo no las he logrado salvar. Al final son condiciones distintas. Es un torneo especial. Quieres hacerlo bien y esos nervios extras perjudican un poco. Ha sido complicado, pero estoy contento de haber salvado las dificultades y darme otra oportunidad", aseguró.

Sobre las diferencias entre las condiciones entre Barcelona y Montecarlo, el tenista murciano ha asegurado que "casi todo" es diferente ya que la bola "pesa más y cuesta más de mover" y por eso es importante haber ganado este primer encuentro para seguir adaptándose. "Casi todo es diferente. Aquí la bola es más grande y cuesta más de mover y la tierra es más lenta. Adaptarse en menos de un día es complicado. Por eso hay que sacar los primeros partidos para seguir adaptándose y entender las condiciones", valoró.

Respecto a la presencia de Samuel López y no de Juan Carlos Ferrero como entrenador presente en este Barcelona Open Banc Sabadell, el tenista de El Palmar ha afirmado que "confía al 100%" en ambos. "Él (Ferrero) siempre me escribe antes y después me comenta como me ha visto. Somos un equipo que tira hacia la misma línea. Samu no me va a decir nada si no ha hablado con Juanki y viceversa. Confío en Samu y Juanki al 100%, sé que los dos dan el 100%. No es un gran cambio, pero obviamente son muy importantes los dos", manifestó.

Tras este triunfo, el español se medirá en Segunda Ronda al serbio Laslo Djere, al que venció hace dos años en Buenos Aires (6-2, 4-6 y 6-2), un partido que Alcaraz recuerda como "duro" y que espera que el del próximo jueves sea "complicado e intenso". "Recuerdo que ese partido fue duro. Es un jugador que quizás la gente no espera que dé un gran nivel, pero cuando te he enfrentas contra él, te has cuenta del nivel que tiene. Será un partido complicado y sé que tendré que jugar mejor, con menos altibajos y va a ser un partido complicado e intenso", expresó.

Encuentro que será el próximo jueves, por lo que Alcaraz dispondrá de un día libre este miércoles, que ha revelado que lo aprovechará para "descansar" y "estar con su familia", que está en Barcelona. "Necesito descansar. Tener tiempo para mí. No hacer gran cosa. Ayer no pude descansar. Tuve que entrenar para ver las condiciones, así que tener un día para mi me va a venir bien para desconectar un poco de tenis, aunque sea un día para afrontar una ronda dura el jueves. Esta toda mi familia aquí, así que estaré con ellos", finalizó.