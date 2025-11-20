Carlos Alcaraz, nominado a los Premios ATP de 2025

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz es uno de los nominados al premio Stefan Edberg a la deportividad de la ATP, tras una temporada en la que terminó como número uno del mundo y con ocho títulos.

La web oficial de la ATP anunció los nominados a sus premios de final de temporada, dos en categoría de jugador y el otro al 'Mejor entrenador'. Carlos Alcaraz (2023) y Casper Ruud (2022) están de nuevo entre los candidatos a repetir el premio al más deportivo, junto a Felix Auger-Aliassime, que se une a la lista de nominados.

Por su parte, Jack Draper, Joao Fonseca, Jakub Mensik y Valentin Vacherot son los aspirantes al premio de Revelación del año. En la categoría mejor entrenador los elegidos son: Benjamin Balleret (Valentin Vacherot), Darren Cahill y Simone Vagnozzi (Jannik Sinner), Juan Carlos Ferrero y Samuel López (Carlos Alcaraz), Frederic Fontang (Auger-Aliassime) y Bryan Shelton (Ben Shelton).

Los nominados a la Revelación del año y al premio Stefan Edberg a la deportividad se deciden a través de los votos de la Asociación Internacional de periodistas de tenis (ITWA), mientras que los elegidos para el Entrenador del año dependen de una primera votación de los miembros de ATP Coach.