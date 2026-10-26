Carlos Alcaraz quiere reinar por primera vez en Viena

Archivo - El tenista español Carlos Alcaraz durante el US Open. - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz debuta este martes ante el ruso Karen Khachanov en el torneo de Viena, de categoría ATP 500 y que se disputa en condiciones indoor, una competición en la que el murciano busca reencontrarse con el triunfo, después de haber caer de manera prematura en el Masters 1000 de Shanghái, con el alemán Alexander Zverev como principal y el ruso Daniil Medvedev como principales rivales.

Carlos Alcaraz vuelve dos semanas después de caer en la tercera ronda del torneo de Shanghái al circuito. Y lo hace con la segunda participación de su carrera en el ATP 500 de Viena, donde buscará hacerse con el cuarto título de la temporada y mejorar las semifinales alcanzadas en 2021 en la capital austriaca. Un objetivo que no será fácil para el español, ya que compartirá cuadro con el número uno del mundo, Alexander Zverev, o Daniil Medvedev.

De hecho, no tendrá un debut sencillo ante Karen Khachanov. Será la séptima ocasión que ambos se vean las caras en el circuito, con un balance inmaculado hasta el momento para Alcaraz. Sin embargo, en sus dos últimos enfrentamientos, el murciano necesitó del tercer y definitivo set para llevarse el triunfo. Y el ruso sería el primer paso en un camino lleno de trampas.

En segunda ronda, el nivel bajaría con un duelo ante el ganador del local Jurij Rodionov, número 137 del mundo, y Nikoloz Basilashvili, un encuentro para el que el georgiano es favorito. Y en caso de pasar, sería la tercera vez que el jugador veterano se mediría a Alcaraz, al que aun no ha conseguido ganarle ni un solo set. Mayor dificultad le esperaría en cuartos de final, con Tommy Paul, Alexander Rublev y Luciano Darderi como presumibles rivales.

Ya en semifinales, un ganador de Masters 1000 como Jakub Mensik o Daniil Medvedev, ganador del US Open 2021 y ex número uno del mundo. En caso de que fuera el checo, sería el primer partido entre dos de los tenistas llamados a estar entre los primeros puestos del circuito en la próxima década, mientras que en caso de ser el ruso, Alcaraz tendría que hacer frente a un jugador que le ganó esta temporada en las semifinales de Indian Wells, aunque le tiene ganado el cara a cara (6-3).

En el otro lado del cuadro, Alexander Zverev es el gran favorito para llegar a la final. El alemán, ganador del torneo en 2021, defiende la final lograda el curso pasado, en la que cayó ante el italiano Jannik Sinner. Un lado del cuadro en el que Lorenzo Musetti y Frances Tiafoe apuntan a cruzarse con el de Hamburgo en cuartos de final, mientras que en semifinales el italiano Flavio Cobolli y Alex De Miñaur serían los rivales con mejor ranking a los que se puede medir.

Eso sí, para eso antes deberá derrotar en primera ronda al español Martín Landaluce. El madrileño será el segundo de los tres españoles que participarán en el torneo, ya que Dani Mérida se estrena en Viena. El número 42 del ranking ATP tendrá también un difícil debut ante el ruso Daniil Medvedev.