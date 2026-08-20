Carlos Alcaraz regresa en Nueva York para defender el US Open

Archivo - Carlos Alcaraz, US Open 2025 - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz anunció este jueves que estará en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada donde defiende título, después de una ausencia de cuatro meses sin jugar, lesionado en su muñeca derecha desde el torneo de Barcelona en abril.

"Here we go (Allá vamos)", escribió el murciano en sus redes sociales, con el logo del Abierto de Estados Unidos de fondo. El de El Palmar confirmó así su regreso a las pistas para la cita que se disputa en Nueva York del 30 de agosto al 13 de septiembre.

Después de cuatro meses alejado de las pistas, por culpa de una lesión que sin duda se convirtió en mucho más grave de lo esperado, Alcaraz ve ya el final a la mayor ausencia en el Circuito de su estelar carrera, a sus 23 años, exnúmero uno del mundo, el más joven de la historia, y campeón de 26 títulos.

El de El Palmar, que a principios del 2026 le dio tiempo a ganar el Abierto de Australia, su séptimo 'Grand Slam', y el torneo de Doha, regresará en un US Open señalado. El tenista español conquistó en Flushing Meadows su primer 'grande' en 2022 y alcanzó por primera vez la cima del ranking mundial, donde volvió precisamente el año pasado derrotando al italiano Jannik Sinner en la final.

El dos veces campeón tendrá el reto de volver a encontrar ritmo, desde que ganó su estreno en Barcelona ante a Otto Virtanen el 14 de abril, y nivel de tenis en la pista dura de Nueva York. Alcaraz no pudo continuar la gira sobre tierra y tampoco estuvo listo para la hierba. Este verano, su ausencia en Montreal y, estas semanas en Cincinnati, hicieron saltar aún más alarmas.

Durante estos días ha compartido pista en Murcia con Holger Rune, elevando el nivel competitivo de unas sesiones que han permitido a Alcaraz probar su muñeca frente a un jugador de primer nivel antes de tomar la decisión definitiva sobre Nueva York. Las imágenes mostraron al español moviéndose con intensidad y aumentando progresivamente la exigencia de sus golpes y del servicio.

A 10 días del inicio del torneo, Alcaraz dio la noticia que esperaban el deporte español e incluso sus rivales, como el número uno Sinner, quien tampoco ha estado en Canadá ni Cincy. El italiano viene lamentando la ausencia de su amigo y rival, para bien del tenis y de una rivalidad que, sin no hay contratiempos, retomarán en el escenario único del US Open.