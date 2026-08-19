Jódar deja escapar a Cobolli y los cuartos de Cincinnati

Rafael Jódar, Cincinnati - Wally Nell/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar dejó escapar (4-6, 7-6(3), 6-3) este miércoles un triunfo que tuvo en su mano ante el italiano Flavio Cobolli en octavos de final del torneo de Cincinnati, séptimo ATP Masters 1000.

El madrileño, de 19 años, estuvo a dos puntos al resto de la victoria en el segundo set, con 5-4, y 6-5, pero el italiano demostró su condición de séptimo cabeza de serie y forzó el tercer acto, donde la cita de Ohio (Estados Unidos) se quedó sin españoles.

Jódar, llamando a la puerta del 'Top 10' del mundo en su primera temporada en el circuito profesional, fue un muro en el primer set, capaz de devolver cada golpe del italiano. El español persiguió el 'break' hasta que lo encontró en el octavo juego y, a pesar de que Cobolli respondió, volvió a romper para el 6-4.

El madrileño se complicó en un segundo set que parecía también controlado, con una serie de pelotas a la red que dieron la ventaja al italiano. Sin embargo, la mentalidad de Jódar se mantuvo intacta y recuperó el 'break' de inmediato, forzando la reacción airada de un Cobolli que no pensaba resignarse al sorpasso.

El número 10 del mundo demostró su categoría salvando los juegos comprometidos en los que Jódar estuvo a dos puntos de la victoria, para forzar un 'tie-break' donde fue mejor. En el tercer acto, el despliegue de Cobolli fue mayor, golpes más profundos y ganadores, el revés paralelo y una derecha más contundente.

Jódar, revelación de 2026, se quedó sin reacción ante un tenista que igualmente vive una temporada de irrupción. El madrileño lleva un intenso verano con final en Washington y semifinales en Montreal, más una despedida algo más temprana en Cincy que, al menos, le deja un par de semanas para refrescar cuerpo y mente de cara al US Open.