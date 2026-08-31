Carlos Alcaraz - Roman Safiullin: fecha, hora y dónde ver el regreso de Alcaraz en el US Open

El tenista español Carlos Alcaraz en el US Open. - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz debuta este lunes en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, frente al ruso Roman Safiullin, ante el que buscará meterse en la segunda ronda de un torneo en el que defiende el título logrado el año pasado. Alcaraz volverá a disputar un partido oficial más de cuatro meses después de caer lesionado de su muñeca en el Conde de Godó.

FECHA Y HORA

El partido de primera ronda del US Open entre el español Carlos Alcaraz y el ruso Roman Safiullin se disputará este lunes no antes de las 19.00 horas en España. Un partido que se disputará en el estadio Arthur Ashe, la pista central del Abierto de Estados Unidos.

DÓNDE VER

El estreno de Carlos Alcaraz en el último Grand Slam de la temporada se podrá ver en los canales de M+ Vamos y M+ Deportes 2.