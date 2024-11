Carlos Alcaraz: "Sigo un poco resfriado, pero estoy casi al cien por cien"

MÁLAGA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz expresó este lunes que, aunque sigue "un poco resfriado", ya lo ha "olvidado" y está "casi al cien por cien o muchísimo mejor que en Turín", donde disputó las Finales de la ATP, antes de comenzar con el equipo español las Finales de la Copa Davis en Málaga, al mismo tiempo que confesó sentirse "afortunado" de poder vivir esta última semana de Rafa Nadal como profesional junto al balear.

"Sigo un poco resfriado, en los últimos días he podido entrenar prácticamente normal. Ya me he olvidado del resfriado y estoy casi al cien por cien o muchísimo mejor que en Turín. Ayer entrené a una intensidad muy alta, a ver como me siento hoy", dijo el murciano en la rueda de prensa del equipo español de la Davis desde Málaga.

España debuta este martes (17.00) ante Países Bajos en el inicio de su camino final hacia la ensaladera, y lo hace con un Alcaraz que llega con dudas físicas por un resfriado que le impidió rendir al máximo en las Finales de la ATP la pasada semana.

Además, será un torneo especial, porque será el último de Nadal como jugador profesional. "Me siento afortunado por poder vivir esto con él dentro y fuera de la pista. Me quedo con los momentos compartidos, seguir aprendiendo de él fuera y dentro de la pista", valoró Alcaraz.

"Estar en los Juegos fue algo muy especial, jugar con Rafa, estar con él, compartir muchos momentos en la pista, y aquí va a ser muy especial, no solo para mí, sino para todos. Ahora mismo estoy tratando de sentirme natural, vamos a ver mañana, creo que la emoción va a ser muy buena. No quiero poner expectativas, solo quiero ir allí, ver lo que va a ser, sentirlo y dejarlo", agregó el murciano.

Y es que el adiós de Nadal al tenis profesional en esta Copa Davis convierte a este torneo en "superespecial" según dijo Marcel Granollers. "Para mí, ha sido el primer compañero en la selección nacional, porque tenemos la misma edad y compartimos grandes momentos desde los 14 años", recordó.

"Ha sido un ejemplo para todos y hemos podido compartir muchos momentos. Seguro que tiene muchas ganas de aportar su granito de arena y de que lo hagamos bien. Rafa nos conecta y nos pone a mil a todos", destacó Roberto Bautista a los medios, mientras que Pedro Martínez insistió en que será una semana "muy especial" con un "referente" al que veía "desde pequeño".