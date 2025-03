Alcaraz tropieza en su estreno en Miami

El murciano se despide ante el belga David Goffin (5-7, 6-4, 6-3)

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, se ha despedido en su debut del torneo de Miami (Estados Unidos), segundo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de caer esta madrugada ante el belga David Goffin (5-7, 6-4, 6-3), un resultado que completa una semana en la que también dijo adiós en semifinales de Indian Wells.

El murciano, campeón en Florida en 2022 y semifinalista en 2023, se vio sorprendido por el número 55 del ranking ATP, que supo rehacerse tras un primer set adverso para batirle a las primeras de cambio, justo antes del arranque de la temporada de tierra batida con el Masters 1.000 de Montecarlo.

El belga, de hecho, dio el primer golpe del choque al quebrar el servicio del español en el séptimo juego del parcial inaugural. El 17 veces campeón del ATP Tour le impidió confirmar la rotura, y ya en el duodécimo juego se quedó con la manga desde el resto.

Aún así, Goffin siguió causándole problemas en un segundo set parejo, en el que la igualdad solo se rompió cuando, con 4-4 en el marcador y saque del murciano, el belga fue capaz de aprovechar su segunda bola de 'break' para adelantarse e igualar posteriormente la contienda. Fueron dos errores no forzados de Alcaraz en los primeros dos puntos y un tiro ganador los que le ofrecieron a Goffin el punto decisivo, confirmado en el juego siguiente.

El de El Palmar se vio 2-0 en el comienzo de la tercera y definitiva manga, y ya no supo reaccionar. Sobrevivió a una pelota de quiebre en el tercer juego e incluso salvó una bola de partido en el noveno, pero nada pudo hacer ante la segunda de Goffin, que puso fin al partido tras dos horas y 20 minutos de lucha. El belga se enfrentará ahora al estadounidense Brandon Nakashima, que superó al español Roberto Carballés (6-4, 3-6, 6-3).

"¿Anímicamente cómo estoy? Pues jodido. Estoy jodido por esta derrota porque este es un torneo en el que siempre quiero hacerlo muy bien, y perder en el primer partido duele", confesó Alcaraz tras el partido. "En esta primera parte de la temporada ya había dicho que me sentía jugando un buen tenis. Venía sintiéndome muy bien, pero después de esta derrota ya no sé qué decir. No sé si en los próximos días voy a analizar o a intentar olvidar. Ya veremos", añadió.