Casper Ruud jugará el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 en busca de su segundo título

Archivo - El tenista noruego Casper Ruud con el título de campeón del Barcelona Open Banc Sabadell 2024 - PEDRO SALADO/RCTB1899 - Archivo

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó 2026 contará con la participación del campeón de la edición 2024, el noruego Casper Ruud, con la confirmación de que el actual número 12 del ranking ATP estará en Barcelona del 11 al 19 de abril para disputar uno de sus torneos predilectos.

Será la sexta participación del noruego en el torneo barcelonés, con el objetivo de conquistar su segundo título en la capital catalana tras el éxito logrado en 2024.

Ruud se ha consolidado en los últimos años como uno de los jugadores más fiables del circuito y, a sus 27 años, es aspirante a cualquier título en el que compite. La pasada temporada conquistó el Masters 1.000 de Madrid y el ATP 250 de Estocolmo, reforzando su condición de especialista sobre tierra batida.

El noruego, que entrena en la Rafa Nadal Academy de Manacor, ha logrado 12 de sus 14 títulos sobre esta superficie y ha disputado un total de 20 finales en el circuito ATP, cifras que avalan su rendimiento sobre el polvo de ladrillo y le sitúan como uno de los nombres propios a seguir en la edición de 2026.

Según señala el torneo, el último jugador en lograr el doblete en el Godó fue el español Carlos Alcaraz, campeón en 2022 y 2023, y que fue el primer tenista en confirmar su presencia para la próxima edición del certamen que se disputa sobre la tierra batida del Real Club de Tenis Barcelona-1899.