Cristina Bucsa se queda a las puertas de la final en Guadalajara

Archivo - Cristina Bucsa - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa se ha despedido en semifinales del torneo de Guadalajara (México), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de caer este viernes ante la estadounidense Iva Jovic (6-4, 6-1), vigente campeona.

Bucsa, número 44 del mundo, se enfrentó a un 3-0 en contra en el comienzo del encuentro, en el que consiguió devolver la rotura en el noveno juego. Sin embargo, la norteamericana, 16ª raqueta mundial y segunda favorita del certamen mexicano, le respondió con un 'contrabreak' para llevarse el primer parcial.

Tras ganar su primer saque de la segunda manga, la española cedió los siguientes cinco juegos para perder el duelo tras una hora y 33 minutos. Aún así, tendrá la oportunidad de resarcirse en la final del dobles femenino junto a la estadounidense Nicole Melichar.