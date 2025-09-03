Dani Caverzaschi avanza a semifinales en dobles del US Open y Martín de la Puente cae

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Daniel Caverzaschi y Martín de la Puente comenzaron con suerte dispar su andadura en el Abierto de los Estados Unidos, con el madrileño superando su primer partido en el cuadro de dobles del que el gallego se despidió en los cuartos de final en la modalidad de tenis en silla de ruedas.

Caverzaschi, formando pareja con el neerlandés Tom Egberink, se impuso al dúo formado por israelí Sergei Lysov y el brasileño Daniel Rodrigues de forma clara por 6-2, 6-1. En busca de la final en Nueva York, se verán las caras con el argentino Gustavo Fernández y el japonés Tokito Oda.

El sudamericano y el asiático, este número uno del mundo individual, fueron precisamente con los verdugos de la pareja formada por Martín de la Puente y el también neerlandés Ruben Spaargaren, que partían como los segundo cabezas de serie, pero que cayeron en tres parciales por 1-6, 6-3 y 10/2. El gallego conquistó el título en esta modalidad del US Open en 2022 junto al francés Nicolas Peifer.