Darren Cahill, entrenador de Sinner: "Alcaraz ha abierto el camino a muchos jóvenes"

MELBOURNE (AUSTRALIA), 29 Ene. (PA Media/dpa/EP) -

El australiano Darren Cahill, entrenador de Jannik Sinner, aseguró tras la conquista del primer 'Grand Slam' del tenista italiano que el español Carlos Alcaraz "ha abierto el camino a muchos jóvenes" que ahora aspiran a ser "tan buenos como él", aunque por el momento "persiguen" al número dos del mundo.

"Carlos ha abierto el camino a muchos jugadores jóvenes. Estamos agradecidos por ello. Es una delicia verle jugar. Aspiramos a ser tan buenos como él y ojalá algún día seamos mejores que él, pero de momento perseguimos a Carlos, y seguiremos haciéndolo", afirmó Cahill a los medios tras la consecución del primer título de 'Grand Slam' de Sinner.

El entrenador australiano cree que el tenis "en este momento" tiene más de una "superestrella". "Carlos es muy parecido a Jannik, tanto en su forma de jugar, en el nivel de emoción que aportan al juego, como en su personalidad y su simpatía. Ambos son increíblemente parecidos fuera de la pista. Los dos se caen bien tienen una rivalidad amistosa, y se encienden cuando juegan entre ellos. Ninguno de sus partidos ha sido aburrido", apuntó.

"Creo que en este momento tenemos muy buenas personalidades en el circuito, y es importante que hagan lo que Jannik fue capaz de hacer: mostrar una cara de esta joven generación que va a luchar hasta el final", dijo el ex entrenador de Lleyton Hewitt, Andre Agassi y Simona Halep, entre otros.

El preparador del tenista italiano considera que esta nueva generación de tenistas quiere "hacerse un nombre" en la historia de este deporte. "Jannik lo hizo. Carlos ya lo ha hecho un par de veces, el partido que jugó en Wimbledon para derrotar a Novak fue una actuación especial", señaló sobre la consecución de 'Grand Slam' por parte de ambos tenistas.

En cuanto a los nuevos retos que tendrá que afrontar Sinner, Cahill confirmó que su trabajo ahora es asegurarse de que el italiano "se mantenga motivado". "Es un año largo, y es importante disfrutar del momento, pero cuando volvamos a la pista, intentaremos mantenerle en esa buena mentalidad e intentar que siga ganando", añadió.

El camino de Sinner ha sido más gradual y Cahill no duda de que el éxito de Alcaraz ha inspirado al italiano. "Claro que sí. No hay duda de que ver a los jugadores jóvenes salir adelante y tener éxito impulsa a todos y cada uno de ellos. No sólo Jannik, todos lo desean".

Sinner y Cahill unieron sus caminos en el verano de 2022, una combinación que sin duda está funcionando. "Creemos en Jannik, siempre lo hemos hecho. Es un chico especial. Cuando golpeas la pelota como él lo hace, cuando quieres mejorar como él lo hace, cuando te mueves como él lo hace, en algún momento vas a tener éxito", explicó.