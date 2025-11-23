David Ferrer: "Hemos estado cerca, tendremos otra oportunidad"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, lamentó haberse quedando "cerca" de ganar la final de este domingo contra Italia, aunque se mostró seguro de que España tendrá "otra oportunidad" pronto para ganar su séptima Ensaladera, orgullosos también del torneo realizado Pablo Carreño y Jaume Munar.

"Estoy contento, el equipo lo ha dado todo. Hemos estado cerca, han sido pequeños detalles. Esto es deporte, hay que aceptarlo. Ha sido una buena semana. Si pones en valor todo lo conseguido, es muy positiva y nada más. Orgulloso por ellos, feliz y el año que viene volveremos a insistir, volveremos a estar aquí y volveremos a tener otra oportunidad", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, un Ferrer "feliz" con sus jugadores.

El capitán de España recordó la dificultad de ganar a Italia en su casa y destacó la mejoría de Munar, aunque no le dio para vencer a Flavio Cobolli en el 2-0 definitivo de los italianos. "Me siento muy feliz por lo que han conseguido los jugadores. Italia ha ganado porque lo han merecido, lo han buscado, no porque se lo hayamos regalado. Sabíamos que jugaban en casa, que iba a ser complicado, tanto Pablo como Jaume ha sido una lástima. Ha mejorado mucho y ha estado muy cerca, puede estar orgulloso", afirmó.

El balear reconoció que no le dio para evitar el 2-0, pero trabajará para seguir mejorando. "Duele porque he estado cerca, pero la realidad es esa. Uno tiene que saber dónde están sus límites y trabajar para llevarlos más allá. Llevo tiempo haciéndolo y la verdad es que en el momento que podía haber jugado mejor no lo he hecho, pero es la realidad de mi posición hoy", dijo.

"Hay que estar satisfechos del trayecto además de lo de hoy. Mañana saldrá el sol, seguiremos trabando para mejorar y estoy convencido de que oportunidades tendremos más", añadió.

Un Carreño que perdió el primer punto de la final contra Matteo Berrettini destacó también el nivel demostrado por España sin jugadores como Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich Fokina. "Hemos hecho una Copa Davis espectacular, no solo estos partidos", dijo.

"Desde la primera eliminatoria en Suiza, Marbella y aquí. Ha sido muy exigente, hemos disfrutado mucho, creo que hemos hecho disfrutar también a la gente en sus casa. Hay que quedarse con lo positivo, en España hay mucho nivel de tenis", zanjó.