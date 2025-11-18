David Ferrer: "El martes fue un día duro, pero hoy vuelvo a ver la luz"

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, aseguró que este miércoles volvió "a ver la luz", después de pasar "un día duro" el lunes, con la noticia de que el número 1 del ranking mundial, Carlos Alcaraz, no podrá disputar la 'Final a 8' de Bolonia por lesión, aunque se mostró con "confianza" de poder hacer las cosas bien.

"Es una pena. Claro que nos resentimos, lo sabemos, pero si estamos en las Finales es gracias a todos ellos, y eso lo quiero resaltar. Van a competir y vamos a tener nuestras opciones. Aceptamos que no tenemos a Carlos, ayer fue un día duro porque no va a estar con nosotros, pero hoy vuelvo a ver la luz. Tengo confianza en que podemos hacer buenas cosas esta semana", explicó Ferrer en la rueda de prensa previa al inicio de la Final a 8 de la Copa Davis en Bolonia (Italia).

La baja del jugador murciano, confirmada durante la mañana de este martes, se sabía en el seno del equipo español desde el lunes. "Tiene un edema, que ya venía arrastrando desde Turín y cuando al final se resintió, vinieron ayer, hicieron una resonancia y hablando tanto con su equipo médico como con el nuestro, corría muchísimo riesgo", sentenció el alicantino.

Por su parte, el tenista asturiano Pablo Carreño, que podría asumir el papel de jugar un partido de individuales en la eliminatoria del jueves contra Chequia, relató la forma en la que se enteró de la noticia y se mostró "preparado" para afrontar si le toca jugar. "Por la noche recibí un mensaje de Ferrer diciéndome que me preparara. Obviamente ya lo estoy, pero sí que era una noticia importante. Ahí fue cuando me enteré y esta mañana ya nos enteramos de cómo fue todo", comentó.

Por otra parte, el jugador español con ranking más alto para esta fase final de la Copa Davis, Jaume Munar, afirmó que está "feliz y contento" de compartir un momento así con sus compañeros y confió en las "posibilidades" del equipo. "Hoy hemos tenido un entrenamiento fantástico, el ambiente es bueno y el tenis es entrar a la pista y demostrar quién es mejor. Creo que eso tiene que predominar por encima de cualquier otra cosa", apuntó.

"En mi caso, estoy en un momento bueno y creo también que todos ellos pueden demostrar que son grandísimos jugadores. Por lo tanto, más que pensar en lo que no tenemos, creo que hay que aferrarse a lo que sí tenemos, que es fantástico", agregó el balear.

Por último, el valenciano Pedro Martínez, héroe de la eliminatoria contra Dinamarca en septiembre con su victoria contra Holger Rune, lamentó la "baja muy importante" de Alcaraz, aunque hizo énfasis en "el esfuerzo del equipo de estar en Suiza y en Marbella", que propició que ahora jueguen la fase final de Bolonia. "Ya hemos demostrado todos que podemos competir y ahora más que nunca somos un equipo entre nosotros y eso puede marcar la diferencia", zanjó.