David Ferrer: "Lo que quiero es que Alcaraz esté al cien por cien cuando vuelva a competir"

Archivo - David Ferrer junto a Carlos Alcaraz en un entrenamiento de la Copa Davis - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, no sabe si Carlos Alcaraz llegará a la "gira de cemento" de este verano en Estados Unidos y si podría estar listo para la eliminatoria de septiembre ante Chile a domicilio, aunque su recuperación "va bien y en los tiempos", aunque celebra al mismo tiempo la irrupción de jugadores como Rafa Jódar y Martín Landaluce, a los que ve como un "lujo" de cara ampliar su abanico de elegir.

"No lo sé, no lo sé (sobre la vuelta de Alcaraz en la gira de cemento y en la Copa Davis). Lo que quiero es que cuando vuelva a competir esté al cien por cien eso es lo que me alegraría", afirmó Ferrer en una entrevista con Europa Press tras la presentación de la nueva equipación de Joma para la Copa Davis.

El murciano sigue recuperándose de la lesión de muñeca que se hizo en abril y 'Ferru' espera pueda volver a jugar "cuanto antes mejor", pero también advierte que no debe hacer "antes" de tiempo y sin estar "al cien por cien". "Es una lesión que es importante que se recupere bien y que esté en buenas condiciones. Todos sufrimos lesiones cuando hemos jugado al tenis y forma parte de la carrera tenística", recordó.

El extenista español cree que la recuperación de la lesión en la muñeca derecha de Alcaraz "va bien" y marcando los tiempos", pese a las dudas existentes sobre su evolución. "Estoy contento de que esté poco a poco haciendo más cosas para cuando tenga que debutar que esté en plenas condiciones", añadió.

Ahora, además, el de Jávea tiene más armas para formar el equipo gracias a la aparición de nuevas caras como Rafa Jódar y Martín Landaluce. "Sí que es un lujo para un capitán porque cuantos mejores jugadores tengas, siempre es mejor. Va a ser una difícil elección (para la eliminatoria con Chile), pero bueno, en ese aspecto contento de que el tenis español vaya creciendo", recalcó.

David Ferrer no se sorprende por el nivel de ambos, jugadores "diferentes" que han tenido "muy buena" evolución. "Obviamente Rafa Jódar lleva un año que está jugando muchísimos partidos y ganando muchos partidos. Y casi no era una sorpresa porque venía desde más atrás, pero éramos conscientes de que nos van a dar muchas alegrías", detalló sobre el de Leganés.

Para el valenciano, es "difícil" saber qué camino es el mejor para llegar a la élite después de Jódar optase por formarse en los Estados Unidos a nivel universitario y Landaluce por el más habitual del circuito Challenger, ya que influye el "entorno y carácter".

"Creo que los dos lo han hecho muy bien. Tanto Martín, a nivel profesional, desde que ha estado en casa y siempre rodeado de un muy buen entorno, como Rafa, que junto a su padre ha hecho un grandísimo trabajo y el hecho de irse a Estados Unidos también creo que le ha venido muy bien a nivel profesional. Al final los resultados demuestran que han hecho las cosas bien", explicó.

El capitán del equipo nacional no duda de que los números de Rafa Jódar son "muy buenos" con tan sólo 19 años. "Rafa Jodar y Carlos Alcaraz nos van a dar muchas alegrías, son jugadores muy jóvenes. 'Carlitos' aún es muy joven y es un jugador diferencial, estamos hablando de un jugador que está haciendo números de la talla de Rafa Nadal o el 'Big 3'. Y Rafa Jodar acaba de empezar, pero es un jugador que estará en el 'top 10'", aseguró.

"Rafa tiene números de ser muy bueno, pero hay que ir poco a poco. So es verdad que está consiguiendo resultados que, en el tenis, jugadores muy buenos y que han marcado una época, lo han hecho a esa edad. Vamos a ver", puntualizó el extenista.

Una situación actual en el tenis nacional que David Ferrer no se atrevió a comparar cuando a él le tocó coincidir con jugadores como Nadal, Fernando Verdasco, Feliciano López o Tommy Robredo porque es "difícil" comparar épocas. "Lo que sí que digo es que Carlos y Rafa son una bendición. Es una suerte que después de Rafa surgiera un jugador como Carlos y que ahora Rafa Jodar también sea un jugador que va a estar arriba, entre los mejores", remarcó.

Finalmente, respecto a la eliminatoria de España contra Chile en la Copa Davis que se disputará en septiembre a domicilio y en tierra batida, el extenista valoró que es un cruce en el que tienen "seguro opciones". "Es un rival complicado, sufriremos, somos conscientes de ello", sentenció.