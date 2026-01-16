Davidovich cae en semifinales de Adelaida ante Humbert

Archivo - El tenista español Alejandro Davidovich. - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

El tenista español Alejandro Davidovich ha caído eliminado este viernes en las semifinales del torneo de Adelaida, de categoría ATP 250 y que se disputa en superficie dura, tras caer en tres sets ante el francés Ugo Humbert (6-3, 5-7, 7-6(4)) en dos horas y 34 minutos de partido.

Davidovich no pudo meterse en la sexta final de su carrera en Adelaida. El malagueño cayó derrotado en la semifinal del torneo ante Humbert en un disputado partido que acabó cayendo del lado del francés en el 'tie break' del definitivo tercer set. Pese a ello, Davidovich llega a Abierto de Australia en buena forma, donde debutará el próximo lunes ante el austriaco Misolic.

Un partido que estuvo marcado por el dominio de los servicios, siendo un solitario 'break' suficiente para que, primero, Humbert se adjudicara la primera manga, y después, Davidovich igualara el partido a un set. Así, todo se decidiría en una igualadísima tercera manga en la que ninguno disfrutó de opciones al resto. En el 'tie break', Humbert tomaría ventaja con tres puntos seguidos, pasando del 3-3 al 6-3, y en su segundo punto de partido sellaría su triunfo (7-4).