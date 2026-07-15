Davidovich y Mérida se meten en cuartos de final del ATP de Umag

Archivo - Alejandro Davidovich - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tenista españoles Alejandro Davidovich y Daniel Mérida sellaron sendos billetes a cuartos de final del torneo ATP 250 de Umag (Croacia), mientras que Pablo Carreño se despidió.

La tierra batida croata vivió un triple enfrenamiento España-Argentina. Davidovich, segundo cabeza de serie del torneo, se impuso (6-4, 7-5) a Marco Trungelliti en su debut, bien adaptado de nuevo a la tierra tras su paso por la hierba, donde se proclamó campeón en Mallorca, su primer título ATP.

Por su parte, Mérida se deshizo (7-5, 6-4) del argentino Tomás Martín Etcheverry, tercer favorito en Umag, y se metió por segunda oportunidad en su carrera entre los ocho mejores de un torneo ATP. Mientras, Carreño no pudo con Camilo Ugo Carabelli a pesar de apuntarse el primer set (3-6, 7-5, 7-5).