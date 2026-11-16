Davidovich se pierde la Davis por lesión y su sustituto será Dani Mérida

Archivo - El tenista español Alejandro Davidovich Fokina. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich no estará presente en las Finales de la Copa Davis, que se disputan del 24 al 29 de noviembre en Bolonia, y su sustituto será el madrileño Dani Mérida, actual número 52 del mundo, que se unirá a Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Problemas físicos impedirán a Alejandro Davidovich formar parte de la Selección Española Generali de Tenis que buscará el séptimo título de Copa Davis en la Final 8 de Bolonia que se jugará del 24 al 29 de noviembre próximos. Su lugar lo ocupará Daniel Mérida, que se une a la convocatoria que completan Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Davidovich explicó que después de "valorarlo mucho" junto a su equipo y de "intentarlo hasta el último momento" no podrá estar en la Copa Davis. "Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos. Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir", añadió.

El actual número 16 del ranking mundial reconoció que le duele no poder representar a su país en una competición tan "especial y única", que lleva viendo y soñando con disputar desde que empezó a jugar al tenis. "Era algo que me hacía muchísima ilusión. Quiero agradecer a la Federación, a todas las personas involucradas, al capitán David Ferrer y a todos mis compañeros por la confianza, la comprensión y el apoyo. Estaré animando desde casa y apoyándoos como uno más", agregó.

Su sustituto, Daniel Mérida, fue uno de los protagonistas del triunfo de España en la eliminatoria Qualifier disputada en Santiago de Chile el pasado mes de septiembre, en el que fue su debut en la competición. A estas Finales llegará asentado en el Top-50 mundial ocupando el puesto número 42.