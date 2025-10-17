Davidovich pierde su oportunidad en Bruselas

El español cayó en cuartos de final contra Collignon cuando tenía un buen camino para ir a por su primer título

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich cedió (7-6(5), 6-1) este viernes ante el belga Raphaël Collignon en cuartos de final del torneo ATP 250 de Bruselas, una inesperada derrota y una buena oportunidad perdida para buscar su ansiado primer título.

El malagueño se vio sorprendido por el tenista local, invitado por el torneo, y se despidió en su segundo encuentro en la capital belga, después del debut con remontada el miércoles ante el estadounidense Marcos Giron. 'Foki' sufrió una nueva eliminación temprana, como le ocurrió en la gira asiática.

Davidovich no tardó en encontrar la oposición de Collignon, quien defendió bien su saque e incluso salvó dos bolas de set. Así, el primer acto llegó a un 'tie-break' donde fue mejor el belga. El español, por su parte, no encajó nada bien el golpe y se llevó un contundente 6-1 en el segundo parcial.

'Foki' se despidió así de Bruselas, enfilando en mala racha el desenlace de un 2025 donde estuvo cerca de levantar el primer título de su carrera, derrotado este año en las finales de Delray Beach, Acapulco y Washington, presente además en otras dos semifinales.