Davidovich tampoco puede conquistar Basilea ante un indomable Fonseca

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich tampoco pudo conquistar en el torneo de Basilea (Suiza), puntuable para la ATP y que se disputó en pista dura cubierta, al caer este domingo en la final ante el joven brasileño Joao Fonseca de forma clara en dos sets por 6-3, 6-4.

El malagueño sigue sin poder estrenar su palmarés en el circuito profesional y a la quinta tampoco fue la vencida, por culpa principalmente de su rival, de 19 años y verdugo en semifinales de Jaume Munar, que apenas le dio opciones a un 'Foki' que disputaba su cuarta final del año 2025.

Davidovich no pudo contenar la potencia del sudamericano, capaz de conectar 15 golpes ganadores en una primera manga en la que cogió ventaja con un 'break' sobre el primer servicio del español. Este no pudo recuperarlo a renglón seguido, sin sacar partido a sus dos opciones al resto, pero lo hizo en su siguiente oportunidad. Sin embargo, Fonseca le volvió a romper y ya no desperdició esa ventaja para ponerse por delante.

Eso afianzó al tenista brasileño, que logró un 'break' más al inicio del segundo parcial, el cual sería finalmente clave porque blindó su servicio y Davidovich, que prácticamente sufrió en todos sus servicios, no pudo inquietarle ni evitar que Fonseca se convierta en el primer jugador de su país en ganar un título de una categoría superior a la 250 desde que Gustavo Kuerten ganase el Masters 1000 de Cincinnati en 2001.