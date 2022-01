Djokovic asegura que recibió su positivo tras acudir al evento del 17 de diciembre

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic salió este miércoles al paso de "la continua información errónea" sobre si asistió a un evento el 17 de diciembre tras dar positivo por coronavirus y dejó claro que recibió el resultado después, pero sí confirmó que se equivocó al atender una entrevista pactada desde hacía mucho tiempo el 18 por el mero hecho de "no decepcionar" al periodista y que también su equipo rellenó erróneamente una casilla en su declaración de entrada a Australia.

El número uno del mundo está en el centro de la polémica tras denegársele en un principio la entrada en Australia para participar en el primer 'Grand Slam' de la temporada por no cumplir con los requisitos sanitarios y aunque la justicia le ha dado la razón, está a la espera de saber la decisión final que podría tomar de forma ejecutiva el Ministerio de Inmigración del país.

Además, existe más revuelo sobre el asunto tras conocerse que el de Belgrado podría haber acudido a un evento en su país el pasado 17 de diciembre después de haber dado positivo, pero él asegura que no conoció ese resultado hasta después de haberse celebrado y quiso aclarar su postura en un comunicado.

"Quiero abordar la continua información errónea sobre mis actividades y asistencia a eventos en diciembre en el periodo previo a mi resultado positivo en la PCR. Esta es una información errónea que debe corregirse, particularmente con el fin de aliviar la preocupación más amplia de la comunidad sobre mi presencia en Australia, y abordar asuntos que son muy dolorosos y preocupantes para mi familia", expresó 'Nole' en una nota en 'Instagram'.

El número uno del mundo recalcó sus grandes esfuerzos "para garantizar la seguridad de todos" y para cumplir con sus "obligaciones", y repasó como fueron los días previos a ese positivo, que comenzaron con la asistencia en Belgrado el 14 de diciembre al partido entre el Estrella Roja y el Barça de la Euroliga, "después del cual se informó que varias personas dieron positivo en COVID-19".

Djokovic indicó que pese a "no tener síntomas" procedió a hacerse un test de antígenos dos días después en el que dio "negativo" y que, "por precaución", también se hizo una "PCR oficial y aprobada ese mismo día".

"Al día siguiente (17) asistí a un evento de tenis en Belgrado para entregar premios a los niños y me hice una prueba rápida de antígenos antes de ir y resultó negativa", subrayó el ganador de 20 'Grand Slams'.

"ERROR ADMINISTRATIVO" EN SU DECLARACIÓN SOBRE UN VIAJE ANTERIOR

Ese fue el día que dio positivo, pero el serbio resalta que se encontraba "asintomático y bien", y que no recibió "la notificación de la prueba de PCR hasta después de ese evento". "Al día siguiente, el 18 de diciembre, estaba en mi centro de tenis en Belgrado para cumplir con un compromiso para una entrevista y una sesión de fotos de L'Equipe", apuntó.

"Cancelé todos los demás eventos excepto esta entrevista. Me sentí obligado a seguir adelante y a realizarla porque no quería decepcionar al periodista, pero me aseguré de distanciarme socialmente y usar una máscara, excepto cuando me tomaron la foto", añadió el de Belgrado que aunque posteriormente se aisló en su caso "durante el período requerido", reconoce que, "pensándolo bien", cometió "un error de juicio". "Acepto que debería haber reprogramado este compromiso", advirtió.

Por otro en cuanto a la declaración sobre su viaje a Australia, afirmó que fue enviado en su nombre por su equipo y que su agente se disculpó ante a los funcionarios de inmigración cuando llegaron "por el error administrativo al marcar la casilla incorrecta" sobre su viaje anterior a Marbella.

"Esto fue un error humano y ciertamente no deliberado. Estamos viviendo tiempos difíciles en una pandemia global y, a veces, estos errores pueden ocurrir", expresó 'Nole', que informó de que han proporcionado "información adicional al Gobierno de Australia para aclarar este asunto".

"Si bien he sentido que era importante abordar y aclarar la información errónea, no haré más comentarios por respeto al gobierno australiano y sus autoridades y al proceso actual. Siempre es un honor y un privilegio jugar en el Abierto de Australia. El Abierto de Australia es muy querido por los jugadores, los aficionados y la comunidad, no solo en Victoria y Australia, sino en todo el mundo, y solo quiero tener la oportunidad de competir contra los mejores jugadores del mundo y actuar ante uno de las mejores multitudes del mundo", sentenció.

Este martes se esperaba que el Gobierno australiano dictaminase definitivamente sobre si el serbio puede permanecer o no en el país, pero no hubo finalmente noticia y, según informó la agencia de noticias australiana 'AAP', la decisión no será hasta este jueves.

630494.1.260.149.20220112100544