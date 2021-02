Djokovic busca reafirmarse como rey de Australia ante el aspirante Medvedev

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El serbio Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev, posiblemente los dos mejores tenistas de la actualidad en pista dura, se enfrentan este domingo (9.30 hora peninsular española/Eurosport) por el título en la final del Abierto de Australia, un encuentro en el que el balcánico aspira a conquistar su decimoctavo título de 'Grand Slam' y el vigente campeón de las Finales ATP, a estrenar su palmarés de 'grandes'.

La Rod Laver Arena de Melbourne Park vivirá quizás el mejor duelo posible que se pueda ofrecer a día de hoy en el circuito masculino en pista rápida; 'Nole' llega a la cita con la confianza que le ofrecen sus ocho finales disputadas y ganadas en Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 y 2020), mientras que Medvedev se agarra a su espectacular racha de 20 victorias seguidas en las últimas semanas.

Y es que nadie ha levantado el trofeo más veces que el número uno del mundo, que además es campeón defensor; ha ganado 81 de los 89 partidos que ha disputado en su carrera en el certamen oceánico, y llega cargado de moral tras deshacerse en menos de dos horas del ruso Aslan Karatsev en semifinales (6-3, 6-4, 6-2).

Sin embargo, es en él sobre el que recae más presión, ya que se encuentra ante un oportunidad de oro en su carrera por ser el tenista con más títulos de 'Grand Slam' de la historia. Por delante solo se encuentran el suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal, ambos con 20, y con una victoria este domingo conseguiría sumar 18.

Enfrente, el gran aspirante. Amparado por un potente saque y por una increíble fortaleza mental, Medvedev se ha asegurado desbancar al austriaco Dominic Thiem del número tres del ranking ATP la próxima semana, algo que podría hacer, además, de la mano de su primer 'grande' en su segunda final. En la primera, en el US Open de 2019, fue Nadal el que le privó de la gloria en Flushing Meadows.

Sus 20 victorias previas a la final de este domingo, 12 de ellas frente a rivales del 'Top 10' y que se han saldado con los títulos del Masters 1.000 de París, las Finales ATP y la Copa ATP, le permiten afrontar el duelo en una posición privilegiada para intentar convertirse en el noveno tenista en activo con un 'Grand Slam', algo que solo han conseguido, además del 'Big Three', Andy Murray, Stanislas Wawrinka, Juan Martín del Potro, Marin Cilic y Dominic Thiem.

"Nunca sabes cómo va a ser el partido. Ganar un 'Grand Slam', especialmente frente a Novak, es ya una gran motivación y no creo que haya nada que pueda hacerlo más grande. Me gusta Novak, lo valoro mucho como jugador. No tengo nada que perder, sinceramente", explicó Medvedev, que en semifinales se deshizo del griego Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-2, 7-5).

Ambos se han visto las caras siete veces en el circuito, con cuatro victorias para el serbio y tres para su rival. En su último enfrentamiento, en las Finales ATP del año pasado, Medvedev se impuso por la vía rápida al número uno del mundo (6-3, 6-3), que ha caído en tres de los últimos cuatro encuentros frente al ruso.