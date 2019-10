Djokovic consolida su número uno con el título en Tokio

Actualizado 06/10/2019 13:14:50 CET

06 October 2019, Japan, Tokyo: Serbian tennis player Novak Djokovic celebrates with the trophy after defeating Australia's John Millman in their men's singles final tennis match at the Rakuten Japan Open Tennis Championships 2019 at Ariake Colosseum. Phot - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dp / DPA

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) - El tenista serbio Novak Djokovic ha conquistado este domingo el torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de derrotar en la final al australiano John Millman (6-3, 6-2), un resultado que le permite afianzarse como número uno del ranking ATP ante el español Rafa Nadal. En su primera participación en el certamen japonés, el balcánico selló un torneo inmaculado al alzar el entorchado sin haber cedido un set durante toda la semana. Con ello, logra el título 76 de su carrera y cuarto de la temporada, tras el Abierto de Australia, el Mutua Madrid Open y Wimbledon. Al de Belgrado le bastó una rotura en el cuarto juego para adjudicarse la primera manga. En la segunda, un 4-0 allanó su camino, al que puso fin sin haber afrontado ninguna bola de 'break' en contra y en una hora y nueve minutos de juego. Todo ello antes de afrontar el Masters 1.000 de Shanghái, donde buscará defender el título conquistado el pasado año y donde necesita no perder puntos. Nadal renunció a jugar el octavo Masters 1.000 del año debido a un problema en la muñeca izquierda que ya le obligó a abandonar en la Laver Cup, aunque no perderá puntos, ya que tampoco jugó la cita en 2018.