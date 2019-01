Djokovic empieza en Melbourne con una cómoda victoria

Publicado 15/01/2019 12:35:45 CET

El tenista serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, comenzó este martes su andadura en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, con una sólida victoria (6-3, 6-2, 6-2) ante el estadounidense Mitchell Krueger, mientras que en el cuadro femenino también solventaron sus respectivos debuts la rumana Simona Halep y la estadounidense Serena Williams.

El de Belgrado, seis veces campeón en Melbourne Park, pero que en los dos últimos años no ha estado entre los mejores, no tuvo demasiados problemas ante un rival clasificado desde la previa, 237 del mundo y que jugaba su segundo partido en un 'grande' tras debutar en 2018 en el US Open.

'Nole' se impuso por la vía rápida e invirtiendo tan solo dos horas, una reserva de energía que le vendrá bien para su siguiente obstáculo, el francés Jo-Wilfried Tsonga, aunque este todavía no esté al nivel que le llevó entre los diez mejores del mundo.

Djokovic sólo tuvo un momento real de apuro cuando Krueger le arrebató por única ocasión en todo el encuentro el saque para ponerse por delante en el marcador, pero el número uno del mundo reaccionó al instante para recuperar esa desventaja. El serbio ya no dio más concesiones en un duelo donde únicamente cedió 14 puntos con su servicio y donde acabó con 42 ganadores, la gran mayoría con su demoledor 'drive'.

En el cuadro femenino, la número uno mundial, Halep, tuvo que trabajar en su estreno, ya que perdió el primer set frente a la estonia Kaia Kanepi. Superado el susto inicial, la rumana cogió el mando del encuentro y acabó firmando la clasificación tras imponerse por 6-7(2), 6-4 y 6-2.

Además, otra de las grandes favoritas, la estadounidense Serena Williams, que en Melbourne ganó su vigesimotercer y último 'Grand Slam', comenzó arrolladora ante la alemana Tatjana Maria, a la que derrotó por 6-0, 6-2 en 50 minutos.