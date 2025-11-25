Las entradas del Barcelona Open Banc Sabadell 2026 saldrán a la venta el 3 de diciembre

Archivo - Los tenistas Holger Rune y Carlos Alcaraz tras la final del último Barcelona Open Banc Sabadell - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Open Banc Sabadell ha anunciado este martes que el próximo 3 de diciembre saldrán a la venta las entradas para la edición número 73 del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, que se disputará del 11 al 19 de abril de 2026, con la novedad de que el jueves 16 de abril se estrenará una sesión nocturna de juego en horario de tarde.

La organización del torneo ha anunciado que el único modo de adquirir las localidades es a través de la página web oficial (www.barcelonaopenbancsabadell.com). A partir del próximo 3 de diciembre saldrán a venta las entradas para todos los días del torneo barcelonés, que tendrá lugar del 11 al 19 de abril de 2026.

Como ya se hizo en la edición anterior, se implementará el 'Dynamic Pricing', un sistema que asigna precios a las localidades en función de la demanda y de la disponibilidad de entradas, por lo tanto, los precios pueden llegar a ser más elevados si la disponibilidad de entradas es baja.

La principal novedad es que el jueves 16 de abril se estrenará una sesión nocturna de juego en horario de tarde, con entrada específica. Por lo tanto, la jornada del jueves tendrá una doble entrada: la de la sesión diurna y la de la sesión nocturna, en una jornada que se disputarán los partidos restantes de la tercera ronda del cuadro masculino individual y de dobles.